RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шмигаль оголосив про початок
зростання економіки України

Шмигаль оголосив про початок зростання економіки України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:05

Шмигаль оголосив про початок зростання економіки України

Пропонуємо до обговорення:
Падіння економіки України у другому кварталі 2020 року було не таким значним, як прогнозувалося раніше.

Дивися повний текст Шмигаль оголосив про початок зростання економіки України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90420
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 15:01

микита сергійович теж оголошував про пабєду камунізма.
леонід ілліч - про ізобіліє.
шмуглєр вирішив і собі щось .....
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 263
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 15:37

“Ми очікуємо помірного зростання економіки, яке вже почалося”, – сказав він.


Почему бы и нет. Он же не уточнил, чьей именно экономики и когда именно :lol:
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2540
З нами з: 26.02.09
Подякував: 309 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 22:27

За словами директора з економіки львівського будівельного підприємства ”Комфорт Інвест” Дениса Шмигаля, заміські тавнхаузи популярніші, ніж котеджі рядної забудови. Їх у Солонці під Львовом уже всі розкупили. Частину — придбали в кредит.
— Достатньо прийти в агенцію, вибрати те, що тобі подобається, піти в банк, який порекомендує агенція, і придбати будиночок. Як правило, банки дають кредити на суму від 85 відсотків вартості будинку терміном до 20 років, — каже Шмигаль.

Стаття 2006 р. Тоді він теж трохи прибрехав.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 590
З нами з: 20.03.09
Подякував: 320 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 23:29

  igorbuda52 написав:микита сергійович теж оголошував про пабєду камунізма.
леонід ілліч - про ізобіліє.
шмуглєр вирішив і собі щось .....

Горбачев про отдельную квартиру каждой советской семье к 2000 году.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1401
З нами з: 06.08.19
Подякував: 344 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль сподівається за рік запустити фондовий ринок в...
R2 » П'ят 25 вер, 2020 16:27
1 78
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 вер, 2020 16:28
x-evier
Шмигаль повідомив, хто може не платити пенсійний збір... 1, 2
R2 » Сер 23 вер, 2020 16:46
12 657
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 вер, 2020 13:12
IMPRINTER
Wizz Air запускає рейси з України в Словаччину
R2 » Сер 23 вер, 2020 17:42
1 51
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 вер, 2020 17:43
Тракторист

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.