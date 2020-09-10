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Мінсоцполітики розробило
календар підвищення пенсій

Мінсоцполітики розробило календар підвищення пенсій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:29

Мінсоцполітики розробило календар підвищення пенсій

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила в ефірі Українського радіо керівниця міністерства Марина Лазебна.

Дивися повний текст Мінсоцполітики розробило календар підвищення пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:30

Может пора,наконец,повысить пенсию тем,у кого она 1700 гривен?Ау,чиновники-олигофрены!
Scotch
 
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