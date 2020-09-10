Про це заявила в ефірі Українського радіо керівниця міністерства Марина Лазебна.
Дивися повний текст Мінсоцполітики розробило календар підвищення пенсій.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:29
Мінсоцполітики розробило календар підвищення пенсій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики розробило календар підвищення пенсій.
Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:30
Может пора,наконец,повысить пенсию тем,у кого она 1700 гривен?Ау,чиновники-олигофрены!
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