Мінсоцполітики пропонує збалансувати солідарну пенсійну систему накопичувальним рівнем.
Дивися повний текст Українцям дозволять робити внески до своєї пенсії, - Мінсоцполітики.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:46
Українцям дозволять робити внески до своєї пенсії, -...
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Дивися повний текст Українцям дозволять робити внески до своєї пенсії, - Мінсоцполітики.
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