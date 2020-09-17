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Українцям дозволять робити
внески до своєї пенсії, -...

Українцям дозволять робити внески до своєї пенсії, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:46

Українцям дозволять робити внески до своєї пенсії, -...

Пропонуємо до обговорення:
Мінсоцполітики пропонує збалансувати солідарну пенсійну систему накопичувальним рівнем.

Дивися повний текст Українцям дозволять робити внески до своєї пенсії, - Мінсоцполітики.
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