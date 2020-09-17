Мінсоцполітики пропонує збалансувати солідарну пенсійну систему накопичувальним рівнем.
Дивися повний текст Українцям дозволять робити внески до своєї пенсії, - Мінсоцполітики.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:46
Українцям дозволять робити внески до своєї пенсії, -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям дозволять робити внески до своєї пенсії, - Мінсоцполітики.
Додано: Суб 26 вер, 2020 00:32
Ну и галиматья. Калька с 401(k) американского с одним маленьким, но существенным НО.
"Я могу в ежедневном режиме видеть эти средства, которые должны вкладываться, работать как долгий инвестиционный ресурс". У меня есть 401(k), всё так и работает, 6% мои, 6% докладывает раюотодатель. Только это я решаю куда инвестировать - mutial funds, bonds, американские, зарубежные. 401(k) работает как обычный брокерский счёт с разницей лишь в налогоообложении.
Куда инвестировать в Укрине???? Во что? Акции Азовстали и облигации ОВГЗ?
Востаннє редагувалось Dear_Sir в Суб 26 вер, 2020 00:37, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 26 вер, 2020 00:54
Нужны Гарантии!
Если честно, я не уверен в том, что к моменту моего выхода на пенсию, моя "накопительная пенсия" останется в Украине а не будет "обанкрочена" вместе с фондом.
Смотрите, что будет с моими "внесками", если я уеду на ПМЖ в Польшу, к примеру?
А вот сам я, конечно же могу Инвестировать туда, куда хочу, принимать на себя Риски, но там и проценты другие!
Собственно, мысль - интересная, но не стоит сравнивать, даже с ETF.
Додано: Суб 26 вер, 2020 22:45
В виллы и яхты, особняки барина.
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Додано: Суб 26 вер, 2020 22:45
брехня несусвітня!!!
усі відрахування на пенсію йдуть не собі, а існуючим пенсіонерам
відповідно на вас будуть заробляти ваші діти
+50грн !
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