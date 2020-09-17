RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям дозволять робити
внески до своєї пенсії, -...

Українцям дозволять робити внески до своєї пенсії, -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:46

Українцям дозволять робити внески до своєї пенсії, -...

Пропонуємо до обговорення:
Мінсоцполітики пропонує збалансувати солідарну пенсійну систему накопичувальним рівнем.

Дивися повний текст Українцям дозволять робити внески до своєї пенсії, - Мінсоцполітики.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90420
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 00:32

Ну и галиматья. Калька с 401(k) американского с одним маленьким, но существенным НО.

"Я могу в ежедневном режиме видеть эти средства, которые должны вкладываться, работать как долгий инвестиционный ресурс". У меня есть 401(k), всё так и работает, 6% мои, 6% докладывает раюотодатель. Только это я решаю куда инвестировать - mutial funds, bonds, американские, зарубежные. 401(k) работает как обычный брокерский счёт с разницей лишь в налогоообложении.

Куда инвестировать в Укрине???? Во что? Акции Азовстали и облигации ОВГЗ?
Востаннє редагувалось Dear_Sir в Суб 26 вер, 2020 00:37, всього редагувалось 2 разів.
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1727
З нами з: 20.05.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 636 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 00:54

Нужны Гарантии!
Если честно, я не уверен в том, что к моменту моего выхода на пенсию, моя "накопительная пенсия" останется в Украине а не будет "обанкрочена" вместе с фондом.
Смотрите, что будет с моими "внесками", если я уеду на ПМЖ в Польшу, к примеру? :D

А вот сам я, конечно же могу Инвестировать туда, куда хочу, принимать на себя Риски, но там и проценты другие!

Собственно, мысль - интересная, но не стоит сравнивать, даже с ETF.
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2180
З нами з: 20.06.08
Подякував: 131 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 22:32

Стремно это все..
noxfox70
 
Повідомлень: 183
З нами з: 21.01.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 22:45

  Dear_Sir написав:Куда инвестировать в Укрине???? Во что? Акции Азовстали и облигации ОВГЗ?

В виллы и яхты, особняки барина.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10086
З нами з: 03.11.08
Подякував: 777 раз.
Подякували: 2208 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 22:45

брехня несусвітня!!!

усі відрахування на пенсію йдуть не собі, а існуючим пенсіонерам

відповідно на вас будуть заробляти ваші діти
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9680
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 23:03

Не ведитесь на эту муйню
telesystem444
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 15.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям пояснили, як не переплачувати за газ 1, 2, 3
R2 » Нед 20 вер, 2020 09:04
20 1106
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 вер, 2020 13:01
_hunter
Які платіжки за газ очікувати українцям взимку
R2 » Суб 19 вер, 2020 22:06
5 428
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 вер, 2020 22:01
Тракторист
Нові зарплати, пенсії і зростання цін: чого чекати...
R2 » Чет 17 вер, 2020 11:04
2 161
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 вер, 2020 17:46
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.