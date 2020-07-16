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Євросоюз запропонував
законодавство про криптовалюти

Євросоюз запропонував законодавство про криптовалюти
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:49

Євросоюз запропонував законодавство про криптовалюти

Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія вперше запропонувала законодавство ЄС про криптоактиви - цифрове вираження цінностей або прав, які можуть зберігатися і продаватися в електронному вигляді.

Дивися повний текст Євросоюз запропонував законодавство про криптовалюти.
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