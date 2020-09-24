У проекті державного бюджету зараз закладений дефіцит на рівні 6,0% від валового внутрішнього продукту (ВВП).
Дивися повний текст Уряд України веде переговори з МВФ щодо зниження дефіциту бюджету у 2021 році.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:58
Уряд України веде переговори з МВФ щодо зниження...
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Дивися повний текст Уряд України веде переговори з МВФ щодо зниження дефіциту бюджету у 2021 році.
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