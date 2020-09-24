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Уряд України веде переговори
з МВФ щодо зниження...

Уряд України веде переговори з МВФ щодо зниження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:58

Уряд України веде переговори з МВФ щодо зниження...

Пропонуємо до обговорення:
У проекті державного бюджету зараз закладений дефіцит на рівні 6,0% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

Дивися повний текст Уряд України веде переговори з МВФ щодо зниження дефіциту бюджету у 2021 році.
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