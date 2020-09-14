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Держборг Франції зріс
до рекордного рівня

Держборг Франції зріс до рекордного рівня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:34

Держборг Франції зріс до рекордного рівня

Пропонуємо до обговорення:
Державна заборгованість Франції зросла станом на кінець червня до безпрецедентно високого рівня в 114,1% від ВВП.

Дивися повний текст Держборг Франції зріс до рекордного рівня.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:34

Запускайте туди пачку дубинських із страшилками про піраміди. То перевірена схема.
apyvovar
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