Державна заборгованість Франції зросла станом на кінець червня до безпрецедентно високого рівня в 114,1% від ВВП.
Дивися повний текст Держборг Франції зріс до рекордного рівня.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:34
Держборг Франції зріс до рекордного рівня
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Дивися повний текст Держборг Франції зріс до рекордного рівня.
Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:34
Запускайте туди пачку дубинських із страшилками про піраміди. То перевірена схема.
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