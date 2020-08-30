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Електричний Taycan став найбільш
продаваним в Європі Porsche

Електричний Taycan став найбільш продаваним в Європі Porsche
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:56

Електричний Taycan став найбільш продаваним в Європі Porsche

Пропонуємо до обговорення:
За даними компанії Jato преміальний електромобіль Porsche Taycan став найбільш продаваною моделлю бренду в Європі в серпні поточного року з результатом майже 1200 штук. В результаті практично кожен четвертий Porsche, придбаний європейцями, був електричним.

Дивися повний текст Електричний Taycan став найбільш продаваним в Європі Porsche.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:56

самое поразительно что тесла даже 3-ка уделывает его по всем фронтам по всем пунктам .
yama
 
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