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Електричний Taycan став найбільш продаваним в Європі Porsche
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:56
Пропонуємо до обговорення:
За даними компанії Jato преміальний електромобіль Porsche Taycan став найбільш продаваною моделлю бренду в Європі в серпні поточного року з результатом майже 1200 штук. В результаті практично кожен четвертий Porsche, придбаний європейцями, був електричним.
Дивися повний текст Електричний Taycan став найбільш продаваним в Європі Porsche
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:56
самое поразительно что тесла даже 3-ка уделывает его по всем фронтам по всем пунктам .
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