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Вакцина на підході - санлікар
Ляшко розповів, коли буде...

Вакцина на підході - санлікар Ляшко розповів, коли буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 08:30

Вакцина на підході - санлікар Ляшко розповів, коли буде...

Пропонуємо до обговорення:
Вакцина від коронавірусу проходить останню стадію випробування, і в 2021 році можна розраховувати на масові щеплення.

Дивися повний текст Вакцина на підході - санлікар Ляшко розповів, коли буде щеплення від коронавірусу.
R2
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