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Не в гривні й не в доларі —
банкір розповів, у чому...

Не в гривні й не в доларі — банкір розповів, у чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 10:55

Не в гривні й не в доларі — банкір розповів, у чому...

Пропонуємо до обговорення:
Заощадження українців стали меншими, більшу частину своїх грошей вони витрачають на їжу.

Дивися повний текст Не в гривні й не в доларі — банкір розповів, у чому зберігати гроші.
R2
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Самый интересный продукт- золото. Которое сейчас на пике. А платину, может быть, и стоит рассмотреть
summacut
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Какой хрен золото? Оно падает в цене. Банковское золото - это от 50 тыс. енотов выгодно.
korolyurik
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