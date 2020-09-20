Заощадження українців стали меншими, більшу частину своїх грошей вони витрачають на їжу.
Дивися повний текст Не в гривні й не в доларі — банкір розповів, у чому зберігати гроші.
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Додано: Суб 26 вер, 2020 10:55
Не в гривні й не в доларі — банкір розповів, у чому...
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Дивися повний текст Не в гривні й не в доларі — банкір розповів, у чому зберігати гроші.
Додано: Суб 26 вер, 2020 10:55
Самый интересный продукт- золото. Которое сейчас на пике. А платину, может быть, и стоит рассмотреть
Додано: Суб 26 вер, 2020 11:23
Какой хрен золото? Оно падает в цене. Банковское золото - это от 50 тыс. енотов выгодно.
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