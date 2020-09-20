Заощадження українців стали меншими, більшу частину своїх грошей вони витрачають на їжу.
Дивися повний текст Не в гривні й не в доларі — банкір розповів, у чому зберігати гроші.
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Додано: Суб 26 вер, 2020 10:55
Не в гривні й не в доларі — банкір розповів, у чому...
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Дивися повний текст Не в гривні й не в доларі — банкір розповів, у чому зберігати гроші.
Додано: Суб 26 вер, 2020 10:55
Самый интересный продукт- золото. Которое сейчас на пике. А платину, может быть, и стоит рассмотреть
Додано: Суб 26 вер, 2020 11:23
Какой хрен золото? Оно падает в цене. Банковское золото - это от 50 тыс. енотов выгодно.
Додано: Суб 26 вер, 2020 12:13
прогноз на дурака - по минулому. Зараз це не спрацює, бо позиції перелічені на піку і будуть тільки мати негативну тенденцію.
Додано: Суб 26 вер, 2020 13:22
ви очікували безкоштовну консультацію ?
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити " замість слова інвестує підставляйте будь-яке інше на вибір
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Додано: Суб 26 вер, 2020 14:56
Отнести в Банк? Но $ и € надёжней купить и держать у себя потому как даже фонд гарантирования не есть панацея.
Додано: Суб 26 вер, 2020 15:00
а ще краще купити хмарочос за пару лимонів і здавати в оренду.
пенсіонери, навалісь!
Додано: Суб 26 вер, 2020 15:31
Я всегда думал, почему государство не настроит квартир и не сдаст их в аренду. А на средства с аренды кормило бы себя. Но что то строить трудно. Гораздо легко воровать и налогами обкладывать
Зе-Чмо
Додано: Суб 26 вер, 2020 15:56
Ну кому падает, кому нет. Купленное по 800 за унцию вполне себе норм.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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