RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Не в гривні й не в доларі —
банкір розповів, у чому...

Не в гривні й не в доларі — банкір розповів, у чому...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 10:55

Не в гривні й не в доларі — банкір розповів, у чому...

Пропонуємо до обговорення:
Заощадження українців стали меншими, більшу частину своїх грошей вони витрачають на їжу.

Дивися повний текст Не в гривні й не в доларі — банкір розповів, у чому зберігати гроші.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90421
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 10:55

Самый интересный продукт- золото. Которое сейчас на пике. А платину, может быть, и стоит рассмотреть
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1716
З нами з: 19.11.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 11:23

Какой хрен золото? Оно падает в цене. Банковское золото - это от 50 тыс. енотов выгодно.
korolyurik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 12:13

прогноз на дурака - по минулому. Зараз це не спрацює, бо позиції перелічені на піку і будуть тільки мати негативну тенденцію.
providnyk
 
Повідомлень: 104
З нами з: 30.03.12
Подякував: 136 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 13:22

  providnyk написав:прогноз на дурака - по минулому. Зараз це не спрацює, бо позиції перелічені на піку і будуть тільки мати негативну тенденцію.

ви очікували безкоштовну консультацію ?
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити " замість слова інвестує підставляйте будь-яке інше на вибір :wink:
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
yama
 
Повідомлень: 2732
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5231 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 14:31

Іксперт Якби Ігор Львов поганого не порадить
espanol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 45
З нами з: 24.02.14
Подякував: 169 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 14:56

Отнести в Банк? Но $ и € надёжней купить и держать у себя потому как даже фонд гарантирования не есть панацея.
sol1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 28.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 15:00

а ще краще купити хмарочос за пару лимонів і здавати в оренду.
пенсіонери, навалісь!
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 263
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 15:31

  igorbuda52 написав:а ще краще купити хмарочос за пару лимонів і здавати в оренду.
пенсіонери, навалісь!

Я всегда думал, почему государство не настроит квартир и не сдаст их в аренду. А на средства с аренды кормило бы себя. Но что то строить трудно. Гораздо легко воровать и налогами обкладывать
Зе-Чмо
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3083
З нами з: 15.02.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 622 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 15:56

  korolyurik написав:Какой хрен золото? Оно падает в цене. Банковское золото - это от 50 тыс. енотов выгодно.

Ну кому падает, кому нет. Купленное по 800 за унцию вполне себе норм.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1716
З нами з: 19.11.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Anita і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вакцина на підході - санлікар Ляшко розповів, коли буде...
R2 » Суб 26 вер, 2020 08:30
1 84
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 вер, 2020 08:30
skrvbarkom
Кличко розповів, скільки коштуватиме 5-річна...
R2 » П'ят 25 вер, 2020 16:55
2 124
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 вер, 2020 18:33
0mage0
Агентство S&P дало прогноз курсу гривні до долара на три...
R2 » Нед 20 вер, 2020 17:57
2 168
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 вер, 2020 16:30
Sergei

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.