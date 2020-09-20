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Не в гривні й не в доларі —
банкір розповів, у чому...

Не в гривні й не в доларі — банкір розповів, у чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 17:16

Класс, все замечательно, но где взять 200к
otizdzvo1976
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 18:42

summacut, это когда такое было? Лет 12 назад последний раз?
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