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Не в гривні й не в доларі —
банкір розповів, у чому...

Не в гривні й не в доларі — банкір розповів, у чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 17:16

Класс, все замечательно, но где взять 200к
otizdzvo1976
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 18:42

summacut, это когда такое было? Лет 12 назад последний раз?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 19:39

депозит.минус 18%налог +1.5%военного сбора.
золото,-выкуп банком с с оговорками и нижней ценой.тоесть только банк у которого купил и тд.налоги и тд.выходит держать в уе выгоднее Если оно у вас есть и вам нп надо кушать и тд.Майдан.ура.европа.внешнее управление,ядерные бомбардировщики над головой условно дружественные(сарказм)
lavidenko
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 20:00

Навіщо макулатура, коли є інвестиційні монети з золота і срібла?
Наприклад у січні 2020 року унція золота коштувала 950$ , а сьогодні унція золота 1950$
Срібло коштувало за унцію 114$ , а зараз 221$
Ще раз запитайте у банкіра де вигода і у чому коштовність нікчемних папірців)))
nibelungiv
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 22:29

Мутные советы даёт этот банкир...
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 22:42

  noxfox70 написав:Мутные советы даёт этот банкир...

Кто слушал - тот услышит.
Кто знает, тот поймёт.
Кто ищет - тот найдёт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 23:23

p_a_l Государство при капитализме - очень неэффективный собственник. Управляют государственными активами бездарно и, как правило, убыточно. Посмотрите на госсобственность на Украине - активы падают в цене и разворовываются "временными" управляющими. Государство нужно только там, где без него не обойтись. Например, атомная энергетика. Но, ни в коем случае, аренда недвижимости.
Im_A
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 23:25

nibelungiv А ты попробуй унцию золота продать за 1900 долларов.
Im_A
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 01:46

Re: Не в гривні й не в доларі — банкір розповів, у чому...

  nibelungiv написав:Наприклад у січні 2020 року унція золота коштувала 950$ , а сьогодні унція золота 1950$


Це де ви в січні 2020 року знайшли унцію золота за 950 уе ?
Десь 1400 - 1500 було в січні 2020.
Навіть у кінці 2015 року мінімум після піку 2011-го був біля 1100 за унцію.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 02:16

  Im_A написав:p_a_l Государство при капитализме - очень неэффективный собственник. Управляют государственными активами бездарно и, как правило, убыточно. Посмотрите на госсобственность на Украине - активы падают в цене и разворовываются "временными" управляющими. Государство нужно только там, где без него не обойтись. Например, атомная энергетика. Но, ни в коем случае, аренда недвижимости.

- Не "Государство"!, А организованный криминал во главе институтов Государственной власти.
Пора бы уже научиться, за столько лет, отделять мух от котлет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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