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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 вер, 2020 19:39
депозит.минус 18%налог +1.5%военного сбора.
золото,-выкуп банком с с оговорками и нижней ценой.тоесть только банк у которого купил и тд.налоги и тд.выходит держать в уе выгоднее Если оно у вас есть и вам нп надо кушать и тд.Майдан.ура.европа.внешнее управление,ядерные бомбардировщики над головой условно дружественные(сарказм)
Додано: Суб 26 вер, 2020 20:00
Навіщо макулатура, коли є інвестиційні монети з золота і срібла?
Наприклад у січні 2020 року унція золота коштувала 950$ , а сьогодні унція золота 1950$
Срібло коштувало за унцію 114$ , а зараз 221$
Ще раз запитайте у банкіра де вигода і у чому коштовність нікчемних папірців)))
Додано: Суб 26 вер, 2020 22:42
Кто слушал - тот услышит.
Кто знает, тот поймёт.
Кто ищет - тот найдёт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 26 вер, 2020 23:23
p_a_l Государство при капитализме - очень неэффективный собственник. Управляют государственными активами бездарно и, как правило, убыточно. Посмотрите на госсобственность на Украине - активы падают в цене и разворовываются "временными" управляющими. Государство нужно только там, где без него не обойтись. Например, атомная энергетика. Но, ни в коем случае, аренда недвижимости.
Додано: Нед 27 вер, 2020 01:46
Re: Не в гривні й не в доларі — банкір розповів, у чому...
Додано: Нед 27 вер, 2020 02:16
- Не "Государство"!, А организованный криминал во главе институтов Государственной власти.
Пора бы уже научиться, за столько лет, отделять мух от котлет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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