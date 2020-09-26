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Не в гривні й не в доларі —
банкір розповів, у чому...

Не в гривні й не в доларі — банкір розповів, у чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 17:17

  lavidenko написав:депозит.минус 18%налог +1.5%военного сбора.
золото,-выкуп банком с с оговорками и нижней ценой.тоесть только банк у которого купил и тд.налоги и тд.выходит держать в уе выгоднее Если оно у вас есть и вам нп надо кушать и тд.Майдан.ура.европа.внешнее управление,ядерные бомбардировщики над головой условно дружественные(сарказм)

где вы нашли депозит 18% :shock: вы из какого года пишете ?
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 17:07

Im_A. На аукционах продают, только глупый и отчаянный пойдет в Ломбард или в банк сдавать)
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