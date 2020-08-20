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Українські трудові мігранти
прагнуть залишитися в...

Українські трудові мігранти прагнуть залишитися в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 11:14

Українські трудові мігранти прагнуть залишитися в...

Пропонуємо до обговорення:
Настрої українських трудових мігрантів в Польщі все більше демонструють тенденцію до асиміляції і залучення до переїзду як мінімум одного члена сім'ї. У зв'язку з цим потік коштів, що перераховуватимуться мігрантами в Україну буде прогнозовано зменшуватися.

Дивися повний текст Українські трудові мігранти прагнуть залишитися в Польщі, - дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 11:14

Каждому человеку хочется жить на своей Родине , если она мать , а не мачеха .
olgakosuk
 
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