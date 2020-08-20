|
|
Українські трудові мігранти прагнуть залишитися в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 вер, 2020 11:14
Пропонуємо до обговорення:
Настрої українських трудових мігрантів в Польщі все більше демонструють тенденцію до асиміляції і залучення до переїзду як мінімум одного члена сім'ї. У зв'язку з цим потік коштів, що перераховуватимуться мігрантами в Україну буде прогнозовано зменшуватися.
Дивися повний текст Українські трудові мігранти прагнуть залишитися в Польщі, - дослідження
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90419
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 26 вер, 2020 11:14
Каждому человеку хочется жить на своей Родине , если она мать , а не мачеха .
-
olgakosuk
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 02.03.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|53
|
|
|3
|387
|
Нед 13 вер, 2020 14:21
ruvex
|
|61
|4744
|