Понад 70% представників мікропідприємства заявили, що карантинні заходи значно обмежили їхню діяльність.
Дивися повний текст Найбільших втрат під час карантину в Україні зазнали мікропідприємства (дослідження).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 вер, 2020 13:14
Найбільших втрат під час карантину в Україні зазнали...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найбільших втрат під час карантину в Україні зазнали мікропідприємства (дослідження).
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|