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Найбільших втрат під час
карантину в Україні зазнали...

Найбільших втрат під час карантину в Україні зазнали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 13:14

Найбільших втрат під час карантину в Україні зазнали...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 70% представників мікропідприємства заявили, що карантинні заходи значно обмежили їхню діяльність.

Дивися повний текст Найбільших втрат під час карантину в Україні зазнали мікропідприємства (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 13:14

Добей те их РРОшками. Пусть не мучаются.
p_a_l
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