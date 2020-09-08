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Реформа ринку таксі: юрист
розповіла, як каратимуть...

Реформа ринку таксі: юрист розповіла, як каратимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 17:47

Реформа ринку таксі: юрист розповіла, як каратимуть...

Пропонуємо до обговорення:
Зовсім скоро таксувати у “чорну” буде невигідно. Розроблений Мінінфраструктури законопроєкт спрямований на легалізацію ринку. А на охочих продовжувати працювати у “сіру” чекатимуть штрафи і інспектори “Укртрансбезпеки”.

Дивися повний текст Реформа ринку таксі: юрист розповіла, як каратимуть нелегальних перевізників.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 17:47

Какие "контрольные Закупки", электронная база данных, с номерами машин и фамилий таксистов и любой полицейский видит сразу нелегала плюс фотофискация и рейд месяца на 2 плюс разные цвета значков такси для разных регионов. главное контроль и штрафы и никаких закупок мы живем в 21 веке
grig90vic
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 18:03

"Реформа"?
Паразитарная кормушка.
Кого-то интересует качество или цены? Нет, "просто деньги очень нужны"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 19:18

"Контрольная закупка" это всегда живые деньги.Зачем им электронные базы?
sena_2008atp
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