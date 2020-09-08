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Реформа ринку таксі: юрист
розповіла, як каратимуть...

Реформа ринку таксі: юрист розповіла, як каратимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 17:47

Реформа ринку таксі: юрист розповіла, як каратимуть...

Пропонуємо до обговорення:
Зовсім скоро таксувати у “чорну” буде невигідно. Розроблений Мінінфраструктури законопроєкт спрямований на легалізацію ринку. А на охочих продовжувати працювати у “сіру” чекатимуть штрафи і інспектори “Укртрансбезпеки”.

Дивися повний текст Реформа ринку таксі: юрист розповіла, як каратимуть нелегальних перевізників.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 17:47

Какие "контрольные Закупки", электронная база данных, с номерами машин и фамилий таксистов и любой полицейский видит сразу нелегала плюс фотофискация и рейд месяца на 2 плюс разные цвета значков такси для разных регионов. главное контроль и штрафы и никаких закупок мы живем в 21 веке
grig90vic
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 18:03

"Реформа"?
Паразитарная кормушка.
Кого-то интересует качество или цены? Нет, "просто деньги очень нужны"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 19:18

"Контрольная закупка" это всегда живые деньги.Зачем им электронные базы?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 19:35

  sena_2008atp написав:"Контрольная закупка" это всегда живые деньги.Зачем им электронные базы?

Всё верно, по базе данных определить машину без разметки такси и "шашечки" просто не возможно. Вот вчера, вызвал такси по приложению. Приезжает простая машина без каких-либо признаков такси. Подхожу, спрашиваю- да такси, и по моему адресу. На вопрос почему такая машина водитель ответил, что у оператора к которому я обратился сейчас нет свободных машин, и они кидают заказ на какую-то биржу такси, и соответственно потом может приехать вообще кто угодно, хоть частник, хоть машина из конкурирующей фирмы перевозок. И вот как таких вычислить? Только "Контрольной закупкой".
Правдоруб
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 19:44

все это время работали толпы и будут рабоиать,или сделать нормальную цену патента,чтоб не было лень снимать шашечки с крыши и тогда ок.а не грести цену как за казино.не пугайте и заткнитесь про оо что пассажир садиться и не защищен,вы хоть один случай про легальное слышали ?компенацию и тп?нет,вот и не пи...те
lavidenko
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 08:10

У вас еще остались деньги в кармане? Тогда мы к вам! (с) Клуб ЗЕленых РЕформистов
simku01
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:22

Не смешите! Нихера это работать не будет! Вы даже элементарные штрафы, где все просто и очевидно, собирать не в состоянии! Куда вам за теневой сектор браться! Самая безмозглая и импотентная власть из всех, известных в истории!!
sialeks
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