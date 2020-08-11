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Світова економіка не повернеться до докризового стану -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 вер, 2020 19:40
Пропонуємо до обговорення:
Світова криза, викликана пандемією коронавірусу, призвела до глобальних змін бізнес-ландшафту, причому навіть у разі перемоги на COVID-19 немає підстав вважати, що світова економіка повернеться до докризового стану.
Дивися повний текст Світова економіка не повернеться до докризового стану - прогноз
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R2
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Додано: Суб 26 вер, 2020 19:41
тоже мне открыл истину.скорее всего будет пике
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lavidenko
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