Нерухомість в контексті віддаленої роботи

Додано: Чет 24 вер, 2020 11:32

airmax78 написав: Конечно. Потому что жилая недвига для многих теперь одновременно становится и коммерческой. Конечно. Потому что жилая недвига для многих теперь одновременно становится и коммерческой.

Ага, и это непременно будет Киев, ведь лучшего места для удаленной работы не найти ни в Украине, ни в миреНет, Макс, удаленная работа открывает возможность посмотреть на место своего проживания свысока, выбирая не из станций метро, а с учетом экологии, уровня шума, наличия солнца/моря/гор/лесов (кому что нравится), стоимости проживания, уровня преступности, и много чего другого.Да и временно вакантная офисная недвижимость городов не захочет стать хронически вакантной - часть перейдет в жилой сектор. А Киев - еще и город, в котором это можно будет осуществить быстро и дешево, поскольку много объектов офисной недвижимости - это бывшие объекты жилой...