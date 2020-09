Нерухомість в контексті віддаленої роботи

Додано: Чет 24 вер, 2020 11:54

antey1969 написав: zРадио написав: airmax78 написав: Конечно. Потому что жилая недвига для многих теперь одновременно становится и коммерческой. Конечно. Потому что жилая недвига для многих теперь одновременно становится и коммерческой.



Ага, и это непременно будет Киев, ведь лучшего места для удаленной работы не найти ни в Украине, ни в мире



Нет, Макс, удаленная работа открывает возможность посмотреть на место своего проживания свысока, выбирая не из станций метро, а с учетом экологии, уровня шума, наличия солнца/моря/гор/лесов (кому что нравится), стоимости проживания, уровня преступности, и много чего другого.



Да и временно вакантная офисная недвижимость городов не захочет стать хронически вакантной - часть перейдет в жилой сектор. А Киев - еще и город, в котором это можно будет осуществить быстро и дешево, поскольку много объектов офисной недвижимости - это бывшие объекты жилой... Ага, и это непременно будет Киев, ведь лучшего места для удаленной работы не найти ни в Украине, ни в миреНет, Макс, удаленная работа открывает возможность посмотреть на место своего проживания свысока, выбирая не из станций метро, а с учетом экологии, уровня шума, наличия солнца/моря/гор/лесов (кому что нравится), стоимости проживания, уровня преступности, и много чего другого.Да и временно вакантная офисная недвижимость городов не захочет стать хронически вакантной - часть перейдет в жилой сектор. А Киев - еще и город, в котором это можно будет осуществить быстро и дешево, поскольку много объектов офисной недвижимости - это бывшие объекты жилой...

Большую часть ВВП дает сфера услуг, за ней идет промышленность.

Очень мало услуг можно дать по удаленке, еще меньше в промышленности.

Удаленно может работать весьма ограниченный штат сотрудников, их количеством можно пренебречь. Большую часть ВВП дает сфера услуг, за ней идет промышленность.Очень мало услуг можно дать по удаленке, еще меньше в промышленности.Удаленно может работать весьма ограниченный штат сотрудников, их количеством можно пренебречь.

Скажите это ~200к ИТшников по Украине, большинство из которых кроме того что сели плотно out of the office, а также переместили свой платежеспособный спрос на услуги от офиса к дому/даче/горам/морю.То как рынок офисной недвиги упал сейчас - ничто по сравнению с 2021, так как многие не могут дёшево пересмотреть арендные площади в течении года. Многие ИТ компании сейчас разрабатывают или уже разработали новый формат работы на после COVID, и мизер собирается возвращаться в офисы на 100%.Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk