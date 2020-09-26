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Нерухомість в контексті віддаленої роботи
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 09:00

Нерухомість в контексті віддаленої роботи

  BIGor написав:
  Stanislav_S написав:А тим часом Pинок офисной недвижимости в Киеве обвалился на 42% во 2 квартале

Зато жилая недвига - только рист и походу скоро обновит хаи. Пруф https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell

Конечно. Потому что жилая недвига для многих теперь одновременно становится и коммерческой.
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 11:32

  airmax78 написав:Конечно. Потому что жилая недвига для многих теперь одновременно становится и коммерческой.


Ага, и это непременно будет Киев, ведь лучшего места для удаленной работы не найти ни в Украине, ни в мире :mrgreen:

Нет, Макс, удаленная работа открывает возможность посмотреть на место своего проживания свысока, выбирая не из станций метро, а с учетом экологии, уровня шума, наличия солнца/моря/гор/лесов (кому что нравится), стоимости проживания, уровня преступности, и много чего другого.

Да и временно вакантная офисная недвижимость городов не захочет стать хронически вакантной - часть перейдет в жилой сектор. А Киев - еще и город, в котором это можно будет осуществить быстро и дешево, поскольку много объектов офисной недвижимости - это бывшие объекты жилой...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 11:45

  zРадио написав:.. выбирая не из станций метро, а с учетом экологии, уровня шума, наличия солнца/моря/гор/лесов (кому что нравится), стоимости проживания, уровня преступности, и много чего другого...

"Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!."
тем временем Акурт милостливо соизволит переименовать "турецкую" ветку в "когда начнется обвал нереальных цен в Анталье??", ветка станет второй по посещаемости посте "Валютный рынок Турции в контексте ДС" и т.д. и т.п.
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 11:46

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Конечно. Потому что жилая недвига для многих теперь одновременно становится и коммерческой.


Ага, и это непременно будет Киев, ведь лучшего места для удаленной работы не найти ни в Украине, ни в мире :mrgreen:

Нет, Макс, удаленная работа открывает возможность посмотреть на место своего проживания свысока, выбирая не из станций метро, а с учетом экологии, уровня шума, наличия солнца/моря/гор/лесов (кому что нравится), стоимости проживания, уровня преступности, и много чего другого.

Да и временно вакантная офисная недвижимость городов не захочет стать хронически вакантной - часть перейдет в жилой сектор. А Киев - еще и город, в котором это можно будет осуществить быстро и дешево, поскольку много объектов офисной недвижимости - это бывшие объекты жилой...

Большую часть ВВП дает сфера услуг, за ней идет промышленность.
Очень мало услуг можно дать по удаленке, еще меньше в промышленности.
Удаленно может работать весьма ограниченный штат сотрудников, их количеством можно пренебречь.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 11:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antey1969 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Конечно. Потому что жилая недвига для многих теперь одновременно становится и коммерческой.


Ага, и это непременно будет Киев, ведь лучшего места для удаленной работы не найти ни в Украине, ни в мире :mrgreen:

Нет, Макс, удаленная работа открывает возможность посмотреть на место своего проживания свысока, выбирая не из станций метро, а с учетом экологии, уровня шума, наличия солнца/моря/гор/лесов (кому что нравится), стоимости проживания, уровня преступности, и много чего другого.

Да и временно вакантная офисная недвижимость городов не захочет стать хронически вакантной - часть перейдет в жилой сектор. А Киев - еще и город, в котором это можно будет осуществить быстро и дешево, поскольку много объектов офисной недвижимости - это бывшие объекты жилой...

Большую часть ВВП дает сфера услуг, за ней идет промышленность.
Очень мало услуг можно дать по удаленке, еще меньше в промышленности.
Удаленно может работать весьма ограниченный штат сотрудников, их количеством можно пренебречь.
Скажите это ~200к ИТшников по Украине, большинство из которых кроме того что сели плотно out of the office, а также переместили свой платежеспособный спрос на услуги от офиса к дому/даче/горам/морю.

То как рынок офисной недвиги упал сейчас - ничто по сравнению с 2021, так как многие не могут дёшево пересмотреть арендные площади в течении года. Многие ИТ компании сейчас разрабатывают или уже разработали новый формат работы на после COVID, и мизер собирается возвращаться в офисы на 100%.


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splin17
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 11:55

  antey1969 написав:Большую часть ВВП дает сфера услуг, за ней идет промышленность.
Очень мало услуг можно дать по удаленке, еще меньше в промышленности.
Удаленно может работать весьма ограниченный штат сотрудников, их количеством можно пренебречь.


Наоборот, услуги - это то, что первым уходит, даже можно сказать - уже ушло, в диджитал. Я не про парикмaxeров, конечно. Их доля в сегодняшних расходах на услуги - ничтожна. Я про онлайн-сервисы, заменившие традиционные процессы и для клиентов, и для сотрудников.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 12:00

  sequence написав:
  zРадио написав:.. выбирая не из станций метро, а с учетом экологии, уровня шума, наличия солнца/моря/гор/лесов (кому что нравится), стоимости проживания, уровня преступности, и много чего другого...

"Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!."


Так же глупо (уж извините, но как есть) похихикивали и сотрудники Кодака - лидера пленочной фотографии, когда лузер фоторынка Кэнон выпустил первый зеркальный фотоаппарат с цифровой матрицей...
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 12:00

  splin17 написав:..Скажите это ~200к ИТшников по Украине, большинство из которых кроме того что сели плотно out of the office, а также переместили свой платежеспособный спрос на услуги от офиса к дому/даче/горам/морю.
..

ох, как я люблю эти сказки про 100500 ойтишнегов, лениво тискающие сенсорные экраны под бокал "дон периньон" на лазурном берегу.
Ойти, не считая индустрии игр и прочих сфер услуг, всего лишь надстройка над промышленностью. У нас в штате примерно 50 подобных сабжей, которые исправно протирают штаны в офисе, занимаясь всем чем угодно, от видеонаблюдения и прокладки магистралей, до разработки софта. И никто ни на какие моря их не отпускает.
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