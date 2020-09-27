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Нерухомість в контексті віддаленої роботи
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 вер, 2020 07:37
airmax78 написав:
Юрий, мне нравятся исторические греческие названия. Тут кто-то спрашивал настойчиво о греческой недвиге - вот разумный компромисс.
Кстати, вы то сами были в этой части Турции? Там есть замечательное древнее поселение Олимпос, неплохо сохранившееся и на самом его краю, в 50 метрах от пляжа, есть надгробие с удивительной силы поэтической эпитафией. Если не были - обязательно съездите и прочитайте. Вы же любите читать.
Да. Разбередил мне эрмакс душу Олимпосом. Какой был день!
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Пон 28 вер, 2020 15:09
Всім доброго дня) Пропоную вашій увазі добірку готових квартир - огляд за вересень 2020: https://finance.ua/ua/saving/kvartiri-nedorogo
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Додано: Пон 28 вер, 2020 23:56
А можете аналогічне зробити по Львову?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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