Нерухомість в контексті віддаленої роботи

Додано: Суб 26 вер, 2020 07:37

airmax78 написав: Юрий, мне нравятся исторические греческие названия. Тут кто-то спрашивал настойчиво о греческой недвиге - вот разумный компромисс.

Да. Разбередил мне эрмакс душу Олимпосом. Какой был день! Да. Разбередил мне эрмакс душу Олимпосом. Какой был день!

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California