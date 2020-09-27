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Нерухомість в контексті віддаленої роботи
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 вер, 2020 07:37
airmax78 написав:
Юрий, мне нравятся исторические греческие названия. Тут кто-то спрашивал настойчиво о греческой недвиге - вот разумный компромисс.
Кстати, вы то сами были в этой части Турции? Там есть замечательное древнее поселение Олимпос, неплохо сохранившееся и на самом его краю, в 50 метрах от пляжа, есть надгробие с удивительной силы поэтической эпитафией. Если не были - обязательно съездите и прочитайте. Вы же любите читать.
Да. Разбередил мне эрмакс душу Олимпосом. Какой был день!
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Пон 28 вер, 2020 15:09
Всім доброго дня) Пропоную вашій увазі добірку готових квартир - огляд за вересень 2020: https://finance.ua/ua/saving/kvartiri-nedorogo
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Анна Максимова
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Додано: Пон 28 вер, 2020 23:56
А можете аналогічне зробити по Львову?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 29 вер, 2020 01:13
Хелоу, коллеги. Зачем Хайфа и Анталия для удаленки. Poltava – зе бест для любых проектов.
Центр страны, Киев-3,5 часа Харьков- 1,2 Днепр -2.
Есть все, что есть в столице — рестораны, ТЦ, сильпо, спортлайф, сорочин яр и пр. Норм дороги, нет пробок.
А теперь внимание — редкий город, который использует воду из артезианских скважин.
6 чи 7 вузов с кучей классных работоспособных провинциалов.
Отличный выбор жилой и нежилой недвиги не на шару, но дешевле столицы.
А какой дивный пригорогод с речками и лесами!
И бонус — лучшая стоматология в мире
(это не описка)....
Сори, стройка, занята для дискуссий. Пост написан с корыстной целью — мы, местные арендодатели будем рады всех принять
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Вів 29 вер, 2020 08:49
vhata написав:
Хелоу, коллеги. Зачем Хайфа и Анталия для удаленки. Poltava – зе бест для любых проектов.
Центр страны, Киев-3,5 часа Харьков- 1,2 Днепр -2.
Есть все, что есть в столице — рестораны, ТЦ, сильпо, спортлайф, сорочин яр и пр. Норм дороги, нет пробок.А теперь внимание — редкий город, который использует воду из артезианских скважин.
6 чи 7 вузов с кучей классных работоспособных провинциалов.
Отличный выбор жилой и нежилой недвиги не на шару, но дешевле столицы.
А какой дивный пригорогод с речками и лесами!
И бонус — лучшая стоматология в мире
(это не описка)....
Сори, стройка, занята для дискуссий. Пост написан с корыстной целью — мы, местные арендодатели будем рады всех принять
Є ще чудове місто Львів з артезіанською водою. Година до Карпат і польського кордону.
Одні з найкращих ВНЗ в країні і світу, про Полтавські ВНЗ в тому списку навіть не згадується.
Є свій аеропорт, до якого можна доїхати на міському транспорті.
Чудова архітектура. Повно можливостей для айтішнегів...
зі. Полтава - село, туди навряд хто поїде
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change_pm
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Додано: Вів 29 вер, 2020 09:15
Долярчик Я добре орієнтуюсь по Києву та пригороду, бо роблю рейтинги забудовників. Зі Львовом ще не працювала. Взагалі думаю про інші міста, дякую за коментар.
Які ще міста України цікавлять? Може ще щось врахувати у статті?
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Анна Максимова
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Додано: Вів 29 вер, 2020 09:21
Анна Максимова написав:Долярчик
Я добре орієнтуюсь по Києву та пригороду, бо роблю рейтинги забудовників. Зі Львовом ще не працювала. Взагалі думаю про інші міста, дякую за коментар.
Які ще міста України цікавлять? Може ще щось врахувати у статті?
Чернигов,Крыжополь и Одесса мама
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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