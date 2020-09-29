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Нерухомість в контексті віддаленої роботи
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 вер, 2020 07:22
vhata написав:
Весь город обвешен камерами «безпечне місто».
Здесь родилась новая почта И, наверняка, здесь, учился ваш стоматолог )
а какие галушки...
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Сер 30 вер, 2020 09:32
vhata написав:
Ключевой вопрос — зачем миллионник? 400 тысяч +- недостаточно?
Локация — наше все! ЦЕНТР страны, если захотелось развеяться — несколько часов на авто или интерсити. Чистенько, пробок нет, пешеходный центр с кучей кафешек. Нет проблем с мусором, канализацией, теплотрассой и пр.
Весь город обвешен камерами «безпечне місто».
Нет, ну я не спорю. Мне, как туристу, Полтава очень понравилась, во всяком случае, центр, ибо если спуститься с Ивановой горы, то начинается обычный серый спальник.
Пока что всё упирается во многом в наличие ойти-работы: например, даже в более благополучной с этой т.з. Виннице пока что кол-во контор не даёт возможностей для широкого манёвра, хотя, конечно, ситуация в этом плане улучшается.
А так, если удалёнка таки укорениться, то при прочих равных условиях я б лучше поселился в центре или относительно благополучном "городском" частном секторе в Полтаве чем в уютной 25-этажечке на Венике или ПОХе.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:22
vhata написав: Рыба-сом написав:
ІМнХО, проблема всіх українських "мільйонників" в тому, що "рівень цивілізації" в Україні ще не може ефективно підтримувати такі великі міста.
Ключевой вопрос — зачем миллионник? 400 тысяч +- недостаточно?
Локация — наше все! ЦЕНТР страны, если захотелось развеяться — несколько часов на авто или интерсити. Чистенько, пробок нет, пешеходный центр с кучей кафешек. Нет проблем с мусором, канализацией, теплотрассой и пр.
Весь город обвешен камерами «безпечне місто».
Здесь родилась новая почта
И, наверняка, здесь, учился ваш стоматолог
)
Если ставить вопрос: зачем Киев, Одесса или Львов, тогда автоматически встает вопрос: зачем Украина? И ответ на него, обычно, никто не находит.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:24
Gastarbaiter написав:
Вот вам пример:
Одна английская фармацевтическая компания открыла в одном польском городе свой хаб для европейского региона: отчетность, контроллинг, ИТ, закупки, customer service и т.п. В связи с вирусом собеседования проходят по скайпу, контракт подписывается в электронном виде, все необходимое для работы высылают на дом, зарплата на карточку.
Разговаривал с ними. По факту оказалось, что работают 2 дня в офисе, 3 дня из дома. После нормализации ситуации с вирусом планируется обычный офисный режим. Короче, массовая удаленка пока отменяется.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 12:15
airmax78 написав:
Если ставить вопрос: зачем Киев, Одесса или Львов, тогда автоматически встает вопрос: зачем Украина? И ответ на него, обычно, никто не находит.
Обычно ответ: потому что в вашем /подставить нужный населённый пункт/
нету работы, поэтому и едут в Киев и по списку снимать комнаты в уютных хрущиках, Мордорах и т.п.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Сер 30 вер, 2020 13:21
airmax78 написав:
тогда автоматически встает вопрос: зачем Украина? И ответ на него, обычно, никто не находит.
правильный вопрос. Я тоже не нашел
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