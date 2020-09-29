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Нерухомість в контексті віддаленої роботи
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 07:22

Re: Нерухомість в контексті віддаленої роботи

  vhata написав:Весь город обвешен камерами «безпечне місто».
Здесь родилась новая почта И, наверняка, здесь, учился ваш стоматолог )
а какие галушки...
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:32

Re: Нерухомість в контексті віддаленої роботи

  vhata написав:Ключевой вопрос — зачем миллионник? 400 тысяч +- недостаточно?
Локация — наше все! ЦЕНТР страны, если захотелось развеяться — несколько часов на авто или интерсити. Чистенько, пробок нет, пешеходный центр с кучей кафешек. Нет проблем с мусором, канализацией, теплотрассой и пр.
Весь город обвешен камерами «безпечне місто».

Нет, ну я не спорю. Мне, как туристу, Полтава очень понравилась, во всяком случае, центр, ибо если спуститься с Ивановой горы, то начинается обычный серый спальник.
Пока что всё упирается во многом в наличие ойти-работы: например, даже в более благополучной с этой т.з. Виннице пока что кол-во контор не даёт возможностей для широкого манёвра, хотя, конечно, ситуация в этом плане улучшается.
А так, если удалёнка таки укорениться, то при прочих равных условиях я б лучше поселился в центре или относительно благополучном "городском" частном секторе в Полтаве чем в уютной 25-этажечке на Венике или ПОХе.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:22

  vhata написав:
  Рыба-сом написав:ІМнХО, проблема всіх українських "мільйонників" в тому, що "рівень цивілізації" в Україні ще не може ефективно підтримувати такі великі міста.
Ключевой вопрос — зачем миллионник? 400 тысяч +- недостаточно?
Локация — наше все! ЦЕНТР страны, если захотелось развеяться — несколько часов на авто или интерсити. Чистенько, пробок нет, пешеходный центр с кучей кафешек. Нет проблем с мусором, канализацией, теплотрассой и пр.
Весь город обвешен камерами «безпечне місто».
Здесь родилась новая почта :) И, наверняка, здесь, учился ваш стоматолог :))

Если ставить вопрос: зачем Киев, Одесса или Львов, тогда автоматически встает вопрос: зачем Украина? И ответ на него, обычно, никто не находит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:24

  Gastarbaiter написав:Вот вам пример:
Одна английская фармацевтическая компания открыла в одном польском городе свой хаб для европейского региона: отчетность, контроллинг, ИТ, закупки, customer service и т.п. В связи с вирусом собеседования проходят по скайпу, контракт подписывается в электронном виде, все необходимое для работы высылают на дом, зарплата на карточку.

Разговаривал с ними. По факту оказалось, что работают 2 дня в офисе, 3 дня из дома. После нормализации ситуации с вирусом планируется обычный офисный режим. Короче, массовая удаленка пока отменяется.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:15

Re: Нерухомість в контексті віддаленої роботи

  airmax78 написав:Если ставить вопрос: зачем Киев, Одесса или Львов, тогда автоматически встает вопрос: зачем Украина? И ответ на него, обычно, никто не находит.

Обычно ответ: потому что в вашем /подставить нужный населённый пункт/ нету работы, поэтому и едут в Киев и по списку снимать комнаты в уютных хрущиках, Мордорах и т.п.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:21

Re: Нерухомість в контексті віддаленої роботи

  airmax78 написав:тогда автоматически встает вопрос: зачем Украина? И ответ на него, обычно, никто не находит.


правильный вопрос. Я тоже не нашел
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:21

  airmax78 написав:Если ставить вопрос: зачем Киев, Одесса или Львов, тогда автоматически встает вопрос: зачем Украина? И ответ на него, обычно, никто не находит.
Ответ очевиден, для тех, кто старше 40.
1. Подруга приехала из Баку - как все классно, круто, помпезно чисто, один недостаток- бутылка воды дороже бензика
2. Мой сотрудник приехал на побывку со штатов, ему до 40. Все супер, только «так, как вы здесь работаете, так мы там отдыхаем».
3. Оперирующий хирург из германии не может себе позволить сделать столько зубов, сколько манагер здесь. Уже даже не пишу КАК они экономят воду, ээ и пр.
И все это на фоне безумных налогов, дорогущей жизни и СТРАХА чего то нарушить, даже рыбку половить — без экзаменов не допустят. Они не понимают, что за 3 копейки можно купить у бабули ограник помидорчик и за 35 центов бутылочку моршинской в АТБ ))....

свобода, еда, вода, доступ к медицине (копейки у нас стоят анализы, мрт и пр) ну и безопасность (над последним пунктом работаем))
осторожно, пишу из провинции
vhata
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