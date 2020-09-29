а какие галушки...
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Додано: Сер 30 вер, 2020 07:22
Re: Нерухомість в контексті віддаленої роботи
а какие галушки...
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:32
Re: Нерухомість в контексті віддаленої роботи
Нет, ну я не спорю. Мне, как туристу, Полтава очень понравилась, во всяком случае, центр, ибо если спуститься с Ивановой горы, то начинается обычный серый спальник.
Пока что всё упирается во многом в наличие ойти-работы: например, даже в более благополучной с этой т.з. Виннице пока что кол-во контор не даёт возможностей для широкого манёвра, хотя, конечно, ситуация в этом плане улучшается.
А так, если удалёнка таки укорениться, то при прочих равных условиях я б лучше поселился в центре или относительно благополучном "городском" частном секторе в Полтаве чем в уютной 25-этажечке на Венике или ПОХе.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:22
Если ставить вопрос: зачем Киев, Одесса или Львов, тогда автоматически встает вопрос: зачем Украина? И ответ на него, обычно, никто не находит.
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:24
Разговаривал с ними. По факту оказалось, что работают 2 дня в офисе, 3 дня из дома. После нормализации ситуации с вирусом планируется обычный офисный режим. Короче, массовая удаленка пока отменяется.
Додано: Сер 30 вер, 2020 12:15
Re: Нерухомість в контексті віддаленої роботи
Обычно ответ: потому что в вашем /подставить нужный населённый пункт/ нету работы, поэтому и едут в Киев и по списку снимать комнаты в уютных хрущиках, Мордорах и т.п.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Сер 30 вер, 2020 13:21
Re: Нерухомість в контексті віддаленої роботи
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:21
Ответ очевиден, для тех, кто старше 40.
1. Подруга приехала из Баку - как все классно, круто, помпезно чисто, один недостаток- бутылка воды дороже бензика
2. Мой сотрудник приехал на побывку со штатов, ему до 40. Все супер, только «так, как вы здесь работаете, так мы там отдыхаем».
3. Оперирующий хирург из германии не может себе позволить сделать столько зубов, сколько манагер здесь. Уже даже не пишу КАК они экономят воду, ээ и пр.
И все это на фоне безумных налогов, дорогущей жизни и СТРАХА чего то нарушить, даже рыбку половить — без экзаменов не допустят. Они не понимают, что за 3 копейки можно купить у бабули ограник помидорчик и за 35 центов бутылочку моршинской в АТБ ))....
свобода, еда, вода, доступ к медицине (копейки у нас стоят анализы, мрт и пр) ну и безопасность (над последним пунктом работаем))
осторожно, пишу из провинции
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