Нерухомість в контексті віддаленої роботи

Додано: Сер 30 вер, 2020 15:21

airmax78 написав: Если ставить вопрос: зачем Киев, Одесса или Львов, тогда автоматически встает вопрос: зачем Украина? И ответ на него, обычно, никто не находит. Если ставить вопрос: зачем Киев, Одесса или Львов, тогда автоматически встает вопрос: зачем Украина? И ответ на него, обычно, никто не находит.

Ответ очевиден, для тех, кто старше 40.1. Подруга приехала из Баку - как все классно, круто, помпезно чисто, один недостаток- бутылка воды дороже бензика2. Мой сотрудник приехал на побывку со штатов, ему до 40. Все супер, только «так, как вы здесь работаете, так мы там отдыхаем».3. Оперирующий хирург из германии не может себе позволить сделать столько зубов, сколько манагер здесь. Уже даже не пишу КАК они экономят воду, ээ и пр.И все это на фоне безумных налогов, дорогущей жизни и СТРАХА чего то нарушить, даже рыбку половить — без экзаменов не допустят. Они не понимают, что за 3 копейки можно купить у бабули ограник помидорчик и за 35 центов бутылочку моршинской в АТБ ))....свобода, еда, вода, доступ к медицине (копейки у нас стоят анализы, мрт и пр) ну и безопасность (над последним пунктом работаем))