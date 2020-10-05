Нерухомість в контексті віддаленої роботи

Додано: Сер 07 жов, 2020 04:00

Mavr написав: airmax78 написав: тогда автоматически встает вопрос: зачем Украина? И ответ на него, обычно, никто не находит. тогда автоматически встает вопрос: зачем Украина? И ответ на него, обычно, никто не находит.



правильный вопрос. Я тоже не нашел правильный вопрос. Я тоже не нашел

Десятки миллионов людей по всему миру в свое время не смогли найти на него ответ.Эз э резалт - около 32 млн граждан Украины на территории Украины.Против 52 млн+ на момент обретения Независимости.И десятки миллионов любят Нэньку издалека сейчас.Молодых, инициативных, зачастую образованных.Как раз таких, которые не сидят ровно на попе и не ждут, когда придет добрый царь и решит их вопросы. В свое время такими стали изобретатель вертолета Сикорский и родители сооснователя Эппл Стива Возняка. В конце 80-х и начале 90-х миллионы учителей, врачей, инженеров и ученных. Стоит-ли удивляться, что в Украине плачевно с наукой, медициной и образованием. Насчет образования я имел большие подозрения, что высокий уровень школьного образования - это миф со времен СССР и прошлогодний шок от PISA-теста просто расставил все точки над буквами. Еще 7 лет назад, будучи на предродовой лекции в Исиде, был удивлен фразе лекторши "Вы все будете за границей рожать или кто-то у нас?". А это была весьма состоятельная как для Украины публика.Сейчас уже и работяги и селяне стройными рядами топчут забугорье. Создают там ВВП. Платят налоги. Обеспечивают их пенсионеров.Наши пенсионеры остаются в Украине. Любят ее изнутри. Они ни ТАМ не нужны ни в Украине. И ведь каждый встретит старость. Да даже не старость. Уже в 45+ (хотя, по классификации ООН, 49 лет - это порог МОЛОДОСТИ) люди перестают быть особо интересны на рынке труда и чем дальше, тем их перспективы становятся все грустнее и грустнее. Это касается наемных работников. Хоть они живут в родительской сталинке, "украинском кирпиче" или "украинском газоблоке с панорамными окнами и модными МОПами."Сумно.