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віддаленої роботи

Нерухомість в контексті віддаленої роботи
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 07:22

Re: Нерухомість в контексті віддаленої роботи

  vhata написав:Весь город обвешен камерами «безпечне місто».
Здесь родилась новая почта И, наверняка, здесь, учился ваш стоматолог )
а какие галушки...
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:32

Re: Нерухомість в контексті віддаленої роботи

  vhata написав:Ключевой вопрос — зачем миллионник? 400 тысяч +- недостаточно?
Локация — наше все! ЦЕНТР страны, если захотелось развеяться — несколько часов на авто или интерсити. Чистенько, пробок нет, пешеходный центр с кучей кафешек. Нет проблем с мусором, канализацией, теплотрассой и пр.
Весь город обвешен камерами «безпечне місто».

Нет, ну я не спорю. Мне, как туристу, Полтава очень понравилась, во всяком случае, центр, ибо если спуститься с Ивановой горы, то начинается обычный серый спальник.
Пока что всё упирается во многом в наличие ойти-работы: например, даже в более благополучной с этой т.з. Виннице пока что кол-во контор не даёт возможностей для широкого манёвра, хотя, конечно, ситуация в этом плане улучшается.
А так, если удалёнка таки укорениться, то при прочих равных условиях я б лучше поселился в центре или относительно благополучном "городском" частном секторе в Полтаве чем в уютной 25-этажечке на Венике или ПОХе.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:22

  vhata написав:
  Рыба-сом написав:ІМнХО, проблема всіх українських "мільйонників" в тому, що "рівень цивілізації" в Україні ще не може ефективно підтримувати такі великі міста.
Ключевой вопрос — зачем миллионник? 400 тысяч +- недостаточно?
Локация — наше все! ЦЕНТР страны, если захотелось развеяться — несколько часов на авто или интерсити. Чистенько, пробок нет, пешеходный центр с кучей кафешек. Нет проблем с мусором, канализацией, теплотрассой и пр.
Весь город обвешен камерами «безпечне місто».
Здесь родилась новая почта :) И, наверняка, здесь, учился ваш стоматолог :))

Если ставить вопрос: зачем Киев, Одесса или Львов, тогда автоматически встает вопрос: зачем Украина? И ответ на него, обычно, никто не находит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:24

  Gastarbaiter написав:Вот вам пример:
Одна английская фармацевтическая компания открыла в одном польском городе свой хаб для европейского региона: отчетность, контроллинг, ИТ, закупки, customer service и т.п. В связи с вирусом собеседования проходят по скайпу, контракт подписывается в электронном виде, все необходимое для работы высылают на дом, зарплата на карточку.

Разговаривал с ними. По факту оказалось, что работают 2 дня в офисе, 3 дня из дома. После нормализации ситуации с вирусом планируется обычный офисный режим. Короче, массовая удаленка пока отменяется.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:15

Re: Нерухомість в контексті віддаленої роботи

  airmax78 написав:Если ставить вопрос: зачем Киев, Одесса или Львов, тогда автоматически встает вопрос: зачем Украина? И ответ на него, обычно, никто не находит.

Обычно ответ: потому что в вашем /подставить нужный населённый пункт/ нету работы, поэтому и едут в Киев и по списку снимать комнаты в уютных хрущиках, Мордорах и т.п.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:21

Re: Нерухомість в контексті віддаленої роботи

  airmax78 написав:тогда автоматически встает вопрос: зачем Украина? И ответ на него, обычно, никто не находит.


правильный вопрос. Я тоже не нашел
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:21

  airmax78 написав:Если ставить вопрос: зачем Киев, Одесса или Львов, тогда автоматически встает вопрос: зачем Украина? И ответ на него, обычно, никто не находит.
Ответ очевиден, для тех, кто старше 40.
1. Подруга приехала из Баку - как все классно, круто, помпезно чисто, один недостаток- бутылка воды дороже бензика
2. Мой сотрудник приехал на побывку со штатов, ему до 40. Все супер, только «так, как вы здесь работаете, так мы там отдыхаем».
3. Оперирующий хирург из германии не может себе позволить сделать столько зубов, сколько манагер здесь. Уже даже не пишу КАК они экономят воду, ээ и пр.
И все это на фоне безумных налогов, дорогущей жизни и СТРАХА чего то нарушить, даже рыбку половить — без экзаменов не допустят. Они не понимают, что за 3 копейки можно купить у бабули ограник помидорчик и за 35 центов бутылочку моршинской в АТБ ))....

свобода, еда, вода, доступ к медицине (копейки у нас стоят анализы, мрт и пр) ну и безопасность (над последним пунктом работаем))
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 04:00

  Mavr написав:
  airmax78 написав:тогда автоматически встает вопрос: зачем Украина? И ответ на него, обычно, никто не находит.


правильный вопрос. Я тоже не нашел


Десятки миллионов людей по всему миру в свое время не смогли найти на него ответ.

Эз э резалт - около 32 млн граждан Украины на территории Украины.
Против 52 млн+ на момент обретения Независимости.
И десятки миллионов любят Нэньку издалека сейчас.
Молодых, инициативных, зачастую образованных.
Как раз таких, которые не сидят ровно на попе и не ждут, когда придет добрый царь и решит их вопросы. В свое время такими стали изобретатель вертолета Сикорский и родители сооснователя Эппл Стива Возняка. В конце 80-х и начале 90-х миллионы учителей, врачей, инженеров и ученных. Стоит-ли удивляться, что в Украине плачевно с наукой, медициной и образованием. Насчет образования я имел большие подозрения, что высокий уровень школьного образования - это миф со времен СССР и прошлогодний шок от PISA-теста просто расставил все точки над буквами. Еще 7 лет назад, будучи на предродовой лекции в Исиде, был удивлен фразе лекторши "Вы все будете за границей рожать или кто-то у нас?". А это была весьма состоятельная как для Украины публика.
Сейчас уже и работяги и селяне стройными рядами топчут забугорье. Создают там ВВП. Платят налоги. Обеспечивают их пенсионеров.
Наши пенсионеры остаются в Украине. Любят ее изнутри. Они ни ТАМ не нужны ни в Украине. И ведь каждый встретит старость. Да даже не старость. Уже в 45+ (хотя, по классификации ООН, 49 лет - это порог МОЛОДОСТИ) люди перестают быть особо интересны на рынке труда и чем дальше, тем их перспективы становятся все грустнее и грустнее. Это касается наемных работников. Хоть они живут в родительской сталинке, "украинском кирпиче" или "украинском газоблоке с панорамными окнами и модными МОПами."
Сумно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 05:17

  vhata написав:
  airmax78 написав:Если ставить вопрос: зачем Киев, Одесса или Львов, тогда автоматически встает вопрос: зачем Украина? И ответ на него, обычно, никто не находит.
Ответ очевиден, для тех, кто старше 40.
1. Подруга приехала из Баку - как все классно, круто, помпезно чисто, один недостаток- бутылка воды дороже бензика
2. Мой сотрудник приехал на побывку со штатов, ему до 40. Все супер, только «так, как вы здесь работаете, так мы там отдыхаем».
3. Оперирующий хирург из германии не может себе позволить сделать столько зубов, сколько манагер здесь. Уже даже не пишу КАК они экономят воду, ээ и пр.
И все это на фоне безумных налогов, дорогущей жизни и СТРАХА чего то нарушить, даже рыбку половить — без экзаменов не допустят. Они не понимают, что за 3 копейки можно купить у бабули ограник помидорчик и за 35 центов бутылочку моршинской в АТБ ))....

свобода, еда, вода, доступ к медицине (копейки у нас стоят анализы, мрт и пр) ну и безопасность (над последним пунктом работаем))


При всем безмерном уважении, мадам, позвольте не согласиться.
Я не могу сказать ни про Баку ни про Германию, "Я там не была".
Но про Штаты:
1. Галлон воды (почти 4 литра) - 99 центов типа нашей бутылированной фильтрованной водопроводной и 1,5 доллара вода уровня Моршинской. Poland spring. Есть еще вариации, когда 3 огромные упаковки пинтовых бутылочек (примерно 400+мл) за 10 долларов. Да, в туристических местах или ресторанах их продадут по доллару. Но и у нас туристов взувают.
2. Да, это правда. В США люди пашут на 200%. При этом стараются все время учиться, чтобы получить работу лучше и более высокооплачиваемую. Или получить прибавку к зп за очередной сертификат. Но, пардон, оно-же намного более того стоит! Есть разница - 500 долларов зп за 2-3 дня или за месяц в Киеве?И это немного.
Кстати, кто не сильно хочет упираться рогом - есть масса низкооплачиваемой работы, где спрос невелик, но и зп минимальная. Для Нью-Йорка = это 15 долларов в час. Нетто около 450 долларов в неделю. Основная часть работающих работает в диапазоне 25-50 долларов в час. То есть, люди в ДЕНЬ зарабатывают месячную украинскую зп. Можно и попахать. При этом "продуктовая корзина" на семью из 4-х человек - порядка 800 долларов в месяц. Овощи и фрукты, которые нам привычны - дороговаты. Но не критично. Скажем, кабачки порядка 1-1,3 доллара за паунд (452 гр), морковь- 60-80 центов, лук репчастый - 60-80 центов, яблоки 0,9-1,5 доллара, капуста белокачанная 30-80 центов. Зато экзотические - дешевле. Яйца от 1,2 доллара за дозен (те, дюжина,12 штук). Галлон молока - 3,5 доллара за 3,6 % жирности. Выпечка и хлеб - намного дороже. Сыр твердый - дешевле. Около 4-5 долларов за паунд датские, швейцарские, польские, французские сыры. В Киеве они в диапазоне 350-500 грн за кг. Высококачественная колбаса, а-ля 500грн/кило (ТМ Трибека) - 10-13 долларов за паунд.
Скажем так, в среднем чуть выше киевских цен. Я-бы сказал %% на 20-30.
При огромной разнице в средних доходах.
Бензин дешевле намного, машины новые на много. БУ - на очень намного. :lol:
Одежда, игрушки - нааамного дешевле. И качественное, хоть преимущественно и китайское.
Экология.
Что нам приходит в голову при слове Украина?
"Сады квитучи, лани родючи", Карпаты и тп. Правда? Не харьковский коксохим, вырезанный лес в Карпатах и ежегодные наводнения, не могильник ядерных отходов в 80 км от Киева во все еще фонящем Чернобыле. Не зацветший Днепр и заваленная мусором Министерка, не постоянные лесные поджоги. Не стоящий все лето смог над проспектом Победы.
Что приходит в голову в этом контексте при слове США?
Пробки, смог, шумные и грязные мегаполисы?
На самом деле бережное отношение к природе, чистые пляжи, довольно чистая вода в океане у одного из самых огромных городов мира. Чище чем в Одессе Черное море в любом случае. Океанский ветер мгновенно "проветривает" воздух. Сразу за городом начинаются леса-леса-леса, в которых маленькие уютные городки с домами ценой порядка киевской квартиры в новострое с панорамными окнами из овноблока. В хорошем районе Бруклина можно купить кооп за 200-210 куе 1 бедрум и 250-300 куе 2 бедрум (по нашему 2к и 3 к соответственно). Правда это будет что-то типа наших хрущей, а дейсвительно качественного жилья очень мало и оно стоит просто космических денег, но к этому относятся проще, чем у нас. Даже имея относительно небольшой доход, семья может собрать на свой кооп за 5-7 лет, но учитывая дешевизну кредитов, берут ипотеку с 20% первым взносом и платят порядка размера рента, но банку за свое. Мне, правда, аннуитетная схема смахивает на развод.
3. Зубы. Вот это правда, дорого. Поэтому люди не жалеют 1-2 штук на поездку в Украину, чтобы сделать намного дешевле. Имплант - 2+куе, пломба порядка 400 баксов, коронка 900 долларов. Знакомый водитель автобуса сделал нижнюю челюсть оптом. 20 куе получилось. А у него всего 28 баксов в час зп (около 5 куе в месяц). И у жены около 30 (около 5400 в месяц) баксов (бухгалтер). Дети давно выросли. Внуки уже подрастают. Правда, квартира давно выплаченная. А мог поехать в родные Черновцы. Сэкономить. :)
rjkz
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