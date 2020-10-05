Нерухомість в контексті віддаленої роботи

Додано: Сер 07 жов, 2020 05:17

vhata написав: airmax78 написав: Если ставить вопрос: зачем Киев, Одесса или Львов, тогда автоматически встает вопрос: зачем Украина? И ответ на него, обычно, никто не находит. Если ставить вопрос: зачем Киев, Одесса или Львов, тогда автоматически встает вопрос: зачем Украина? И ответ на него, обычно, никто не находит. Ответ очевиден, для тех, кто старше 40.

1. Подруга приехала из Баку - как все классно, круто, помпезно чисто, один недостаток- бутылка воды дороже бензика

2. Мой сотрудник приехал на побывку со штатов, ему до 40. Все супер, только «так, как вы здесь работаете, так мы там отдыхаем».

3. Оперирующий хирург из германии не может себе позволить сделать столько зубов, сколько манагер здесь. Уже даже не пишу КАК они экономят воду, ээ и пр.

И все это на фоне безумных налогов, дорогущей жизни и СТРАХА чего то нарушить, даже рыбку половить — без экзаменов не допустят. Они не понимают, что за 3 копейки можно купить у бабули ограник помидорчик и за 35 центов бутылочку моршинской в АТБ ))....



свобода, еда, вода, доступ к медицине (копейки у нас стоят анализы, мрт и пр) ну и безопасность (над последним пунктом работаем)) Ответ очевиден, для тех, кто старше 40.1. Подруга приехала из Баку - как все классно, круто, помпезно чисто, один недостаток- бутылка воды дороже бензика2. Мой сотрудник приехал на побывку со штатов, ему до 40. Все супер, только «так, как вы здесь работаете, так мы там отдыхаем».3. Оперирующий хирург из германии не может себе позволить сделать столько зубов, сколько манагер здесь. Уже даже не пишу КАК они экономят воду, ээ и пр.И все это на фоне безумных налогов, дорогущей жизни и СТРАХА чего то нарушить, даже рыбку половить — без экзаменов не допустят. Они не понимают, что за 3 копейки можно купить у бабули ограник помидорчик и за 35 центов бутылочку моршинской в АТБ ))....свобода, еда, вода, доступ к медицине (копейки у нас стоят анализы, мрт и пр) ну и безопасность (над последним пунктом работаем))

При всем безмерном уважении, мадам, позвольте не согласиться.Я не могу сказать ни про Баку ни про Германию, "Я там не была".Но про Штаты:1. Галлон воды (почти 4 литра) - 99 центов типа нашей бутылированной фильтрованной водопроводной и 1,5 доллара вода уровня Моршинской. Poland spring. Есть еще вариации, когда 3 огромные упаковки пинтовых бутылочек (примерно 400+мл) за 10 долларов. Да, в туристических местах или ресторанах их продадут по доллару. Но и у нас туристов взувают.2. Да, это правда. В США люди пашут на 200%. При этом стараются все время учиться, чтобы получить работу лучше и более высокооплачиваемую. Или получить прибавку к зп за очередной сертификат. Но, пардон, оно-же намного более того стоит! Есть разница - 500 долларов зп за 2-3 дня или за месяц в Киеве?И это немного.Кстати, кто не сильно хочет упираться рогом - есть масса низкооплачиваемой работы, где спрос невелик, но и зп минимальная. Для Нью-Йорка = это 15 долларов в час. Нетто около 450 долларов в неделю. Основная часть работающих работает в диапазоне 25-50 долларов в час. То есть, люди в ДЕНЬ зарабатывают месячную украинскую зп. Можно и попахать. При этом "продуктовая корзина" на семью из 4-х человек - порядка 800 долларов в месяц. Овощи и фрукты, которые нам привычны - дороговаты. Но не критично. Скажем, кабачки порядка 1-1,3 доллара за паунд (452 гр), морковь- 60-80 центов, лук репчастый - 60-80 центов, яблоки 0,9-1,5 доллара, капуста белокачанная 30-80 центов. Зато экзотические - дешевле. Яйца от 1,2 доллара за дозен (те, дюжина,12 штук). Галлон молока - 3,5 доллара за 3,6 % жирности. Выпечка и хлеб - намного дороже. Сыр твердый - дешевле. Около 4-5 долларов за паунд датские, швейцарские, польские, французские сыры. В Киеве они в диапазоне 350-500 грн за кг. Высококачественная колбаса, а-ля 500грн/кило (ТМ Трибека) - 10-13 долларов за паунд.Скажем так, в среднем чуть выше киевских цен. Я-бы сказал %% на 20-30.При огромной разнице в средних доходах.Бензин дешевле намного, машины новые на много. БУ - на очень намного.Одежда, игрушки - нааамного дешевле. И качественное, хоть преимущественно и китайское.Экология.Что нам приходит в голову при слове Украина?"Сады квитучи, лани родючи", Карпаты и тп. Правда? Не харьковский коксохим, вырезанный лес в Карпатах и ежегодные наводнения, не могильник ядерных отходов в 80 км от Киева во все еще фонящем Чернобыле. Не зацветший Днепр и заваленная мусором Министерка, не постоянные лесные поджоги. Не стоящий все лето смог над проспектом Победы.Что приходит в голову в этом контексте при слове США?Пробки, смог, шумные и грязные мегаполисы?На самом деле бережное отношение к природе, чистые пляжи, довольно чистая вода в океане у одного из самых огромных городов мира. Чище чем в Одессе Черное море в любом случае. Океанский ветер мгновенно "проветривает" воздух. Сразу за городом начинаются леса-леса-леса, в которых маленькие уютные городки с домами ценой порядка киевской квартиры в новострое с панорамными окнами из овноблока. В хорошем районе Бруклина можно купить кооп за 200-210 куе 1 бедрум и 250-300 куе 2 бедрум (по нашему 2к и 3 к соответственно). Правда это будет что-то типа наших хрущей, а дейсвительно качественного жилья очень мало и оно стоит просто космических денег, но к этому относятся проще, чем у нас. Даже имея относительно небольшой доход, семья может собрать на свой кооп за 5-7 лет, но учитывая дешевизну кредитов, берут ипотеку с 20% первым взносом и платят порядка размера рента, но банку за свое. Мне, правда, аннуитетная схема смахивает на развод.3. Зубы. Вот это правда, дорого. Поэтому люди не жалеют 1-2 штук на поездку в Украину, чтобы сделать намного дешевле. Имплант - 2+куе, пломба порядка 400 баксов, коронка 900 долларов. Знакомый водитель автобуса сделал нижнюю челюсть оптом. 20 куе получилось. А у него всего 28 баксов в час зп (около 5 куе в месяц). И у жены около 30 (около 5400 в месяц) баксов (бухгалтер). Дети давно выросли. Внуки уже подрастают. Правда, квартира давно выплаченная. А мог поехать в родные Черновцы. Сэкономить.