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Нерухомість в контексті віддаленої роботи
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 19:35

  Frant написав:
  rjkz написав:Я не могу сказать ни про Баку ни про Германию, "Я там не была".
Но про Штаты:

США є генераторм світової резервної валюти - т.з. американського долара.
Тому їх приклад не є показовим.

В будь якому випадку найнергійніша та найактивніша публіка працездатного віку - їде звідси геть.

  vhata написав:Мой сотрудник приехал на побывку со штатов, ему до 40. Все супер, только «так, как вы здесь работаете, так мы там отдыхаем».
Не всі в Америці багато і важко працюють.
Але емігранти - практично всі. Така емігрантська доля)))


Ну не все. Особенно сейчас.
Особенно айтишники. Молодые с востребованной (очень) специальностью, как правило с хорошим Инглишем. Зачастую уже едут с неслабой даже для США суммой. Неплохой старт.
Без языка, без востребованной специальности и местного образовани, без денег - печаль. Если есть деньги на долгое время, то можно или закончить местные курсы или потратить время на поиски нормальной работы. Но при минимальной стоимости жизни на семью примерно в 3 куе (аренда+ еда+ транспорт), оптимально все-таки сразу браться пусть и за простую работу - по крайней мере она как минимум будет покрывать расходы и как максимум позволит увеличить накопления. Survival job, через это проходит большинство ньюкамеров. И как правило, это помогает найти следующую работу.
Примеры карьер:
Мувер (грузчик)-тракдрайвер(дальнобойщик)-мелкий бизнес(жарил кур на рынке)-студент колледжа-начало карьеры программиста, через примерно 10 лет штатный программист в Майкрософт.
уборщик-хэндимен-суперинтендант в лакшери-билдинге.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 05:00

  Frant написав:
  rjkz написав:Я не могу сказать ни про Баку ни про Германию, "Я там не была".
Но про Штаты:

США є генераторм світової резервної валюти - т.з. американського долара.
Тому їх приклад не є показовим.

В будь якому випадку найнергійніша та найактивніша публіка працездатного віку - їде звідси геть.

  vhata написав:Мой сотрудник приехал на побывку со штатов, ему до 40. Все супер, только «так, как вы здесь работаете, так мы там отдыхаем».
Не всі в Америці багато і важко працюють.
Але емігранти - практично всі. Така емігрантська доля)))


Кто-бы мог подумать?
Наверное в перерывах между разгрузками вагонов с углем:
https://news.liga.net/society/news/uche ... ratseptsii
rjkz
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