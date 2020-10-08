Нерухомість в контексті віддаленої роботи

Frant написав:
США є генераторм світової резервної валюти - т.з. американського долара.
Тому їх приклад не є показовим.
В будь якому випадку найнергійніша та найактивніша публіка працездатного віку - їде звідси геть.Не всі в Америці багато і важко працюють.
Але емігранти - практично всі. Така емігрантська доля)))
Ну не все. Особенно сейчас.
Особенно айтишники. Молодые с востребованной (очень) специальностью, как правило с хорошим Инглишем. Зачастую уже едут с неслабой даже для США суммой. Неплохой старт.
Без языка, без востребованной специальности и местного образовани, без денег - печаль. Если есть деньги на долгое время, то можно или закончить местные курсы или потратить время на поиски нормальной работы. Но при минимальной стоимости жизни на семью примерно в 3 куе (аренда+ еда+ транспорт), оптимально все-таки сразу браться пусть и за простую работу - по крайней мере она как минимум будет покрывать расходы и как максимум позволит увеличить накопления. Survival job, через это проходит большинство ньюкамеров. И как правило, это помогает найти следующую работу.
Примеры карьер:
Мувер (грузчик)-тракдрайвер(дальнобойщик)-мелкий бизнес(жарил кур на рынке)-студент колледжа-начало карьеры программиста, через примерно 10 лет штатный программист в Майкрософт.
уборщик-хэндимен-суперинтендант в лакшери-билдинге.