Нерухомість в контексті віддаленої роботи

Додано: Чет 08 жов, 2020 19:35

Frant написав: rjkz написав: Я не могу сказать ни про Баку ни про Германию, "Я там не была".

Но про Штаты: Я не могу сказать ни про Баку ни про Германию, "Я там не была".Но про Штаты:

США є генераторм світової резервної валюти - т.з. американського долара.

Тому їх приклад не є показовим.



В будь якому випадку найнергійніша та найактивніша публіка працездатного віку - їде звідси геть.



vhata написав: Мой сотрудник приехал на побывку со штатов, ему до 40. Все супер, только «так, как вы здесь работаете, так мы там отдыхаем». Мой сотрудник приехал на побывку со штатов, ему до 40. Все супер, только «так, как вы здесь работаете, так мы там отдыхаем». Не всі в Америці багато і важко працюють.

Але емігранти - практично всі. Така емігрантська доля))) США є генераторм світової резервної валюти - т.з. американського долара.Тому їх приклад не є показовим.В будь якому випадку найнергійніша та найактивніша публіка працездатного віку - їде звідси геть.Не всі в Америці багато і важко працюють.Але емігранти - практично всі. Така емігрантська доля)))

Ну не все. Особенно сейчас.Особенно айтишники. Молодые с востребованной (очень) специальностью, как правило с хорошим Инглишем. Зачастую уже едут с неслабой даже для США суммой. Неплохой старт.Без языка, без востребованной специальности и местного образовани, без денег - печаль. Если есть деньги на долгое время, то можно или закончить местные курсы или потратить время на поиски нормальной работы. Но при минимальной стоимости жизни на семью примерно в 3 куе (аренда+ еда+ транспорт), оптимально все-таки сразу браться пусть и за простую работу - по крайней мере она как минимум будет покрывать расходы и как максимум позволит увеличить накопления. Survival job, через это проходит большинство ньюкамеров. И как правило, это помогает найти следующую работу.Примеры карьер:Мувер (грузчик)-тракдрайвер(дальнобойщик)-мелкий бизнес(жарил кур на рынке)-студент колледжа-начало карьеры программиста, через примерно 10 лет штатный программист в Майкрософт.уборщик-хэндимен-суперинтендант в лакшери-билдинге.