Нерухомість в контексті віддаленої роботи

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rjkz написав:Я не могу сказать ни про Баку ни про Германию, "Я там не была". Но про Штаты:
США є генераторм світової резервної валюти - т.з. американського долара. Тому їх приклад не є показовим.
В будь якому випадку найнергійніша та найактивніша публіка працездатного віку - їде звідси геть.
vhata написав:Мой сотрудник приехал на побывку со штатов, ему до 40. Все супер, только «так, как вы здесь работаете, так мы там отдыхаем».
Не всі в Америці багато і важко працюють. Але емігранти - практично всі. Така емігрантська доля)))
Ну не все. Особенно сейчас. Особенно айтишники. Молодые с востребованной (очень) специальностью, как правило с хорошим Инглишем. Зачастую уже едут с неслабой даже для США суммой. Неплохой старт. Без языка, без востребованной специальности и местного образовани, без денег - печаль. Если есть деньги на долгое время, то можно или закончить местные курсы или потратить время на поиски нормальной работы. Но при минимальной стоимости жизни на семью примерно в 3 куе (аренда+ еда+ транспорт), оптимально все-таки сразу браться пусть и за простую работу - по крайней мере она как минимум будет покрывать расходы и как максимум позволит увеличить накопления. Survival job, через это проходит большинство ньюкамеров. И как правило, это помогает найти следующую работу. Примеры карьер: Мувер (грузчик)-тракдрайвер(дальнобойщик)-мелкий бизнес(жарил кур на рынке)-студент колледжа-начало карьеры программиста, через примерно 10 лет штатный программист в Майкрософт. уборщик-хэндимен-суперинтендант в лакшери-билдинге.
vhata написав:свобода, еда, вода, доступ к медицине (копейки у нас стоят анализы, мрт и пр) ну и безопасность (над последним пунктом работаем))
Вы наверное в другой Украине живете... Давайте по пунктам: Свобода - этот пункт хорош для беспредельщиков, ака паркованов на газонах, владельцев евроблях, криминалитета и быдла. Еда - некачественно, недорого, но многие позиции дороже чем в той же Польше. Доступ к медицине (копейки у нас стоят анализы, мрт и пр) - Украина так и не изобрела дешевые и качественные реагенты - поэтому откуда Вы выдумали анализы за копейки - непонятно. Для примера, надо было сдать несколько анализов по пустяковому заболеванию - на них ушло половина киевской зарплаты. Безопасность - тут вообще без комментов, получить пулю в голову в Украине шансов в 6 раз больше чем в той же Польше. Видел этот рейтинг, если честно не удивлен. Много народа исходя из пункта Свобода вооружились на войне и принесли оружие в города.
BIGor написав:Доступ к медицине (копейки у нас стоят анализы, мрт и пр) - Украина так и не изобрела дешевые и качественные реагенты - поэтому откуда Вы выдумали анализы за копейки - непонятно. Для примера, надо было сдать несколько анализов по пустяковому заболеванию - на них ушло половина киевской зарплаты.
Скажем так, медицина за вменяемые деньги доступнее в Украине. К некоторым врачам в Польше запись на год вперед. Даже за деньги. В Украине через день-два попасть без проблем. По страховке жена ждала МРТ 2 или 3 недели.
BIGor написав:Доступ к медицине (копейки у нас стоят анализы, мрт и пр) - Украина так и не изобрела дешевые и качественные реагенты - поэтому откуда Вы выдумали анализы за копейки - непонятно. Для примера, надо было сдать несколько анализов по пустяковому заболеванию - на них ушло половина киевской зарплаты.
Скажем так, медицина за вменяемые деньги доступнее в Украине. К некоторым врачам в Польше запись на год вперед. Даже за деньги. В Украине через день-два попасть без проблем. По страховке жена ждала МРТ 2 или 3 недели.
Медицина просто організована і якість ліків краща. А попасти до лікаря важко. Легке лікування в нас не гірше, а операції ясно краще не у нас робити.
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