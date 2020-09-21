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Opel представив новий кросовер
за 20 тисяч євро (фото)

Opel представив новий кросовер за 20 тисяч євро (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 06:46

Opel представив новий кросовер за 20 тисяч євро (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Німецький виробник з Рюссельсхайма провів світову презентацію в онлайн форматі, де показав новий стиль дизайну на наступному поколінні кросовера Mokka.

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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 06:46

Когда вы уже киловатты на часы делить перестанете?
summacut
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