Німецький виробник з Рюссельсхайма провів світову презентацію в онлайн форматі, де показав новий стиль дизайну на наступному поколінні кросовера Mokka.
Дивися повний текст Opel представив новий кросовер за 20 тисяч євро (фото).
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Додано: Нед 27 вер, 2020 06:46
Opel представив новий кросовер за 20 тисяч євро (фото)
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Дивися повний текст Opel представив новий кросовер за 20 тисяч євро (фото).
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