Про це йшлося в опитуванні.
Дивися повний текст Понад 70% українців хочуть, щоб їхні діти й онуки залишилися жити в Україні - опитування.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 вер, 2020 08:23
Понад 70% українців хочуть, щоб їхні діти й онуки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад 70% українців хочуть, щоб їхні діти й онуки залишилися жити в Україні - опитування.
Додано: Нед 27 вер, 2020 09:08
Ну если Украина внезапно переместиться ближе к экватору и станет страной где благо общества превыше всего, тогда да.
Но не верю!
Так же не верю в 58%, 70%, 80%, 81%.
Поэтому нужно заводить свой трактор и ехать в закат.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|