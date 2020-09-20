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Понад 70% українців хочуть,
щоб їхні діти й онуки...

Понад 70% українців хочуть, щоб їхні діти й онуки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 08:23

Понад 70% українців хочуть, щоб їхні діти й онуки...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йшлося в опитуванні.

Дивися повний текст Понад 70% українців хочуть, щоб їхні діти й онуки залишилися жити в Україні - опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 08:23

100 человек небось опросили в Межигорье?
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 09:08

Ну если Украина внезапно переместиться ближе к экватору и станет страной где благо общества превыше всего, тогда да.
Но не верю!
Так же не верю в 58%, 70%, 80%, 81%.
Поэтому нужно заводить свой трактор и ехать в закат.
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:08

Основная часть украинцев хочет жить в анархии. И детей своих явно не учат чему-то другому. Так что не удивительно.
"Не в Украине" не получится парковаться на ступеньках подъезда, вывезти строймусор в лес, отжать кусок общедомовой территории и торговать мясом с земли у перехода.
Gastarbaiter
 
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