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Понад 70% українців хочуть,
щоб їхні діти й онуки...

Понад 70% українців хочуть, щоб їхні діти й онуки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 08:23

Понад 70% українців хочуть, щоб їхні діти й онуки...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йшлося в опитуванні.

Дивися повний текст Понад 70% українців хочуть, щоб їхні діти й онуки залишилися жити в Україні - опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 08:27

Интересно, а у кого спрашивали то? Ни в одним опросе не участвовала - бо ни кто моим мнением ни разу не интересовался! И у знакомых тоже. И у знакомых знакомых! Отзовитесь хоть - у кого интересовались хоть чем то касательно Украины
staslesko1
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:08

Основная часть украинцев хочет жить в анархии. И детей своих явно не учат чему-то другому. Так что не удивительно.
"Не в Украине" не получится парковаться на ступеньках подъезда, вывезти строймусор в лес, отжать кусок общедомовой территории и торговать мясом с земли у перехода.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 10:06

Как обычно, главное - не опрос, а его интерпретация. То, что 70% украинцев хотят, чтобы их дети жили "тут", а не "там", не означает, что эти же 70% поддерживают текущее состояние дел.
Больше того - я так думаю, что если бы опросить тех, кто сейчас уезжает, они, в большинстве своем, тоже сказали бы, что предпочли бы иметь хороший уровень жизни дома, а не ехать за границу.
PasserBy
 
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