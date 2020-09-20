Про це йшлося в опитуванні.
Дивися повний текст Понад 70% українців хочуть, щоб їхні діти й онуки залишилися жити в Україні - опитування.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 08:23
Понад 70% українців хочуть, щоб їхні діти й онуки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад 70% українців хочуть, щоб їхні діти й онуки залишилися жити в Україні - опитування.
Додано: Нед 27 вер, 2020 08:27
Интересно, а у кого спрашивали то? Ни в одним опросе не участвовала - бо ни кто моим мнением ни разу не интересовался! И у знакомых тоже. И у знакомых знакомых! Отзовитесь хоть - у кого интересовались хоть чем то касательно Украины
Додано: Нед 27 вер, 2020 13:08
Основная часть украинцев хочет жить в анархии. И детей своих явно не учат чему-то другому. Так что не удивительно.
"Не в Украине" не получится парковаться на ступеньках подъезда, вывезти строймусор в лес, отжать кусок общедомовой территории и торговать мясом с земли у перехода.
Додано: Пон 28 вер, 2020 10:06
Как обычно, главное - не опрос, а его интерпретация. То, что 70% украинцев хотят, чтобы их дети жили "тут", а не "там", не означает, что эти же 70% поддерживают текущее состояние дел.
Больше того - я так думаю, что если бы опросить тех, кто сейчас уезжает, они, в большинстве своем, тоже сказали бы, что предпочли бы иметь хороший уровень жизни дома, а не ехать за границу.
Додано: Пон 28 вер, 2020 12:26
Вопрос не только в уровне жизни, а и в ее качестве. В менталитете большинства украинского общества, в работе гос. органов, в шансах быть сбитым пьяным гонщиком на пешеходном переходе и т.п. Вот если все это изменить, тогда, конечно, да, лучше остаться в Украине. Но вы ведь понимаете, что это утопия?
И насчет того, что "не означает, что эти же 70% поддерживают текущее состояние дел" - тут вы ошибаетесь. Наверняка они хотят, чтобы вокруг был порядок, но сами при этом меняться не готовы.
Додано: Пон 28 вер, 2020 18:27
Когда уезжают обычно так и говорят. Через 10 лет уже по барабану. Человек ко всему привыкает и отвыкает тоже. Если включаешь украинское ТВ и 2/3 людей там тебе абсолюьно незнакомы - ментальная связь с родиной медленно рвется.
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