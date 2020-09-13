RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Доходи людей в усьому світі
впали на 3,5 трлн доларів - МОП

Доходи людей в усьому світі впали на 3,5 трлн доларів - МОП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 09:03

Доходи людей в усьому світі впали на 3,5 трлн доларів - МОП

Пропонуємо до обговорення:
За перші дев'ять місяців 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходи людей у всьому світі, отримані від роботи, впали приблизно на 10,7%, або на 3,5 трлн доларів.

Дивися повний текст Доходи людей в усьому світі впали на 3,5 трлн доларів - МОП.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90424
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 09:03

Самая хайповая тема осени - виртуальный майнинг на бирже Yobit, доходность бешенная
aaggrruu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24
З нами з: 06.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Білоруси в серпні забрали з банків понад 1 мільярд доларів
R2 » Вів 15 вер, 2020 07:57
6 363
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 18:55
ruvex
В Україні ціни на яблука впали до п'ятирічного мінімуму
R2 » Вів 15 вер, 2020 11:36
1 89
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 11:36
ALexxxS
Долар ризикує втратити статус найміцнішої валюти у світі 1, 2
R2 » Нед 13 вер, 2020 18:15
12 957
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 18:10
KULANDALE

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.