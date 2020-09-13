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Доходи людей в усьому світі впали на 3,5 трлн доларів - МОП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 вер, 2020 09:03
Пропонуємо до обговорення:
За перші дев'ять місяців 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходи людей у всьому світі, отримані від роботи, впали приблизно на 10,7%, або на 3,5 трлн доларів.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 09:03
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