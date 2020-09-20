Відновлення бізнес-активності в Україні зазвичай відбувається в третьому кварталі року.
Дивися повний текст В НБУ назвали причини зростання курс долара у вересні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 вер, 2020 09:08
В НБУ назвали причини зростання курс долара у вересні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ назвали причини зростання курс долара у вересні.
Додано: Нед 27 вер, 2020 09:08
А ще у москві просів рубєль....
Це скоріш за все і є головною причиною падіння нашої гривні
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|