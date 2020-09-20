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В НБУ назвали причини зростання
курс долара у вересні

В НБУ назвали причини зростання курс долара у вересні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 09:08

В НБУ назвали причини зростання курс долара у вересні

Пропонуємо до обговорення:
Відновлення бізнес-активності в Україні зазвичай відбувається в третьому кварталі року.

Дивися повний текст В НБУ назвали причини зростання курс долара у вересні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 09:08

А ще у москві просів рубєль....
Це скоріш за все і є головною причиною падіння нашої гривні
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:37

Просто на новый год он должен быть 29,3, ускоряемся...
grig90vic
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