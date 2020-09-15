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1400 доларів за слід трави:
Gucci продає джинсові...

1400 доларів за слід трави: Gucci продає джинсові...
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 09:44

1400 доларів за слід трави: Gucci продає джинсові...

Пропонуємо до обговорення:
Люксовий бренд Gucci продає джинсові комбінезони зі стратегічними плямами за колосальні 1400 доларів - ідеальний варіант для позирав, які хочуть виглядати суворими, але насправді просто багаті. «Цей джинсовий комбінезон виготовлений з органічної бавовни і спеціально оброблений для створення ефекту потертостей і потертостей», - йдеться в описі брудного комбінезона, який дебютував на подіумі як частина колекції в стилі гранж ще в січні і тепер доступний. в магазинах і онлайн. І навіть незважаючи на те, що плямисті смуги, ймовірно, не справжні плями від трави, бренд прагне вказати, що виріб створюється з урахуванням нашої гарної зеленої землі. «Він проводиться шляхом вирощування та виробництва без використання шкідливих хімікатів, пестицидів або штучних добрив», - йдеться в описі на сайті Gucci.com. Але справжні фермери вважають, що ці модні штани потрібно виганяти на пасовище. «За [такі великі гроші] я думаю:« Що еквівалентно цього в тюках вторинного сіна? »Це валюта, яка мене найбільше цікавить», - сказала The Post 40-річна фермер Лорен Гітлін. Хоча колишня мешканка Нью-Йорка, яка управляє молочною фермою в Вермонті, Villa Villekulla, сказала, що її найбільшою порцією одягу є пара утеплених комбінезонів Carhartt (які починаються приблизно від 70 доларів), вона знала, що робити з набором Gucci. «Якби у мене була пара таких, я б розмістила їх на eBay і використовувала гроші, щоб купити зерно або молочне устаткування», - сказала вона. «Ці гроші нелегко отримати, коли ти фермер». Більш того, пляма навіть не на місці. «Я думаю, що потрібно викликати судово-медичного експерта. Він виглядає низько на нозі. Плями від трави більше орієнтовані на коліна », - сказала вона, додавши:« Якщо Gucci дійсно хоче, щоб вони виглядали автентично, їм також слід додати брудні плями ». Брудний комбінезон - не єдиний забруднене дизайн в останній чоловічої колекції Gucci: пара штанів з екологічно чистого деніму обійдеться покупцям в 769 доларів і буде володіти такими ж вицвілими колінами

Дивися повний текст 1400 доларів за слід трави: Gucci продає джинсові комбінезони з «ефектом плями» (фото).
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побежал доставать свои из стирки...
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 09:53

Re: 1400 доларів за слід трави: Gucci продає джинсові...

Следующий хит - одежда с запахом пота.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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