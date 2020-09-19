Про це повідомляє Auto.ria.
Дивися повний текст Названо причини зниження популярності ГБО.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 10:00
Названо причини зниження популярності ГБО
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо причини зниження популярності ГБО.
Додано: Нед 27 вер, 2020 10:07
Звичайно.
Але поки що це нікому перевіряти, обов`язкового ТО у нас нема.
може при перереєстрації? Але навряд чи їм це треба.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 18:23
Что-то в тексте статьи ни разу не написано про причины снижения популярности ГБО - только статистика, которая констатирует факт снижения. Опять содержимое не соответствует заголовку...
Додано: Пон 28 вер, 2020 02:31
Додано: Пон 28 вер, 2020 14:12
Снижение происходит от того что ввели обязательную сертификацию гбо, а стоит этот сертификат от 2500 до 3000 тысяч гривен. К 7500 гривен за оборудование и его монтаж надо добавить нафиг никому не нужную бумажку за 3000 тысячи.
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