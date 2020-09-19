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Названо причини зниження
популярності ГБО

Названо причини зниження популярності ГБО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 10:00

Названо причини зниження популярності ГБО

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Auto.ria.

Дивися повний текст Названо причини зниження популярності ГБО.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 10:00

А у свідоцтво про реєстрацію ТЗ треба робити запис щодо ГБО?
0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 10:07

  0mage0 написав:А у свідоцтво про реєстрацію ТЗ треба робити запис щодо ГБО?

Звичайно.
Але поки що це нікому перевіряти, обов`язкового ТО у нас нема.
може при перереєстрації? Але навряд чи їм це треба.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:23

Что-то в тексте статьи ни разу не написано про причины снижения популярности ГБО - только статистика, которая констатирует факт снижения. Опять содержимое не соответствует заголовку...
BlackFedor
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 02:31

  0mage0 написав:А у свідоцтво про реєстрацію ТЗ треба робити запис щодо ГБО?


Конечно треба, если есть лишние деньги на это. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:12

Снижение происходит от того что ввели обязательную сертификацию гбо, а стоит этот сертификат от 2500 до 3000 тысяч гривен. К 7500 гривен за оборудование и его монтаж надо добавить нафиг никому не нужную бумажку за 3000 тысячи.
zmey6111
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