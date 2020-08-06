Про це повідомляє finbalance.
Дивися повний текст Суд визнав \"Київенерго\" Ахметова банкрутом.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 11:04
Суд визнав "Київенерго" Ахметова банкрутом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд визнав \"Київенерго\" Ахметова банкрутом.
Додано: Нед 27 вер, 2020 11:04
Один закон требующий выставлять всю бухгалтерию коммунальных монополий в интернет пресек бы таких воров как ахметов
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