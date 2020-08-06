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Суд визнав "Київенерго"
Ахметова банкрутом

Суд визнав "Київенерго" Ахметова банкрутом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:04

Суд визнав "Київенерго" Ахметова банкрутом

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє finbalance.

Дивися повний текст Суд визнав \"Київенерго\" Ахметова банкрутом.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:04

Один закон требующий выставлять всю бухгалтерию коммунальных монополий в интернет пресек бы таких воров как ахметов
l4567
 
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