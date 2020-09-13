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Типові помилки при
продажу квартири

Типові помилки при продажу квартири
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:13

Типові помилки при продажу квартири

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише dom.ria.

Дивися повний текст Типові помилки при продажу квартири.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:13

"И без изучения ситуации на рынке, поиска аналогичных вариантов и консультаций со специалистами начинают поиски покупателя. За это можно поплатиться и продешевить при продаже, не получив всего возможного дохода."
Теоретически да, но практически специалисту(риелтору) главное побыстрее продать, и он сделает все , чтобы убедить вас опустить цену. Он же специалист, поиграет цифрами, статистикой. Но в целом процесс формирования цены немного сложнее — статья на эту тему.
Востаннє редагувалось RO41m в Нед 27 вер, 2020 11:16, всього редагувалось 1 раз.
RO41m
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:16

поставте квіти в вазу і наповніть фруктовницю
Це вже перебір, як на мене.
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