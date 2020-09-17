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У яких випадках із пенсії
можуть відраховувати 50% -...

У яких випадках із пенсії можуть відраховувати 50% -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:35

У яких випадках із пенсії можуть відраховувати 50% -...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідно до статті 50 Закону України.

Дивися повний текст У яких випадках із пенсії можуть відраховувати 50% - пояснення ПФ (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:35

Пенсионный фонд Украины нацелен на снижение расходов на выплаты пенсий - это факт. Это основная функция пенсионного фонда на данный момент, так как ПФУ является огромной дырой в бюджете страны, через которую отмываются и воруются деньги. К сожалению - это наши реалии. Я не надуюсь и не рассчитываю на пенсию в будущем. Согодняшние пенсионеры надеялись на государство и на пенсии в будущем, а в результате стали заложниками ситуации.
KULANDALE
 
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