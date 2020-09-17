Відповідно до статті 50 Закону України.
Дивися повний текст У яких випадках із пенсії можуть відраховувати 50% - пояснення ПФ (інфографіка).
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Додано: Нед 27 вер, 2020 11:35
У яких випадках із пенсії можуть відраховувати 50% -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У яких випадках із пенсії можуть відраховувати 50% - пояснення ПФ (інфографіка).
Додано: Нед 27 вер, 2020 11:35
Пенсионный фонд Украины нацелен на снижение расходов на выплаты пенсий - это факт. Это основная функция пенсионного фонда на данный момент, так как ПФУ является огромной дырой в бюджете страны, через которую отмываются и воруются деньги. К сожалению - это наши реалии. Я не надуюсь и не рассчитываю на пенсию в будущем. Согодняшние пенсионеры надеялись на государство и на пенсии в будущем, а в результате стали заложниками ситуации.
Додано: Нед 27 вер, 2020 12:24
Re: У яких випадках із пенсії можуть відраховувати 50% -...
Среди пенсионеров много молодых льготников, которые имеют долги и не платят по ним. Для этого и нужно вычитать из пенсии, т.к. другие доходы они скрывают!
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