Часто колектори користуються правовою необізнаністю громадян та переходять у своїй діяльності дозволені законодавством межі.
Дивися повний текст Що робити, якщо погрожують колектори: поради Мін'юсту (інфографіка).
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Додано: Нед 27 вер, 2020 12:18
Що робити, якщо погрожують колектори: поради Мін'юсту...
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Дивися повний текст Що робити, якщо погрожують колектори: поради Мін'юсту (інфографіка).
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