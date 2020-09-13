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Що робити, якщо погрожують
колектори: поради Мін'юсту...

Що робити, якщо погрожують колектори: поради Мін'юсту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:18

Що робити, якщо погрожують колектори: поради Мін'юсту...

Пропонуємо до обговорення:
Часто колектори користуються правовою необізнаністю громадян та переходять у своїй діяльності дозволені законодавством межі.

Дивися повний текст Що робити, якщо погрожують колектори: поради Мін'юсту (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:19

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